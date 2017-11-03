Паулина Андреева постриглась ради роли

Совсем недавно Александр Скарсгорд
удивил публику своей новой прической
, сделанной, очевидно, ради роли в фильме. До этого Аня Чиповская рассталась с длинными волосами
. А теперь пришла очередь и Паулины Андреевой
обновить имидж. Актриса появилась с новой короткой стрижкой на пресс-показе постановки Александра Молочникова
«Светлый путь. 19.17», премьера которой состоялась 2 ноября.
Спектакль приурочен к юбилею Октябрьской революции и является своеобразным продолжением постановки Молочникова «19.14», посвященной 100-летию Первой мировой войны.
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