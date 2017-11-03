Блеск и нищета красных дорожек: Мила Кунис, Ксения Собчак и Анна Хилькевич

23 октября в московском клубе Studio 77 Федор Бондарчук
и Дмитрий Рудовский представили свой новый проект — электронную базу отечественных актеров (imdb pro по-русски) Art Pictures Reel. Отметить это событие явились Резо Гигинеишвили
, Аглая Тарасова
и Никита Кукушкин
.
В этот же день на премьере нового сезона ТНТ собрались Ирина Горбачева
и Григорий Калинин
, Анна Хилькевич
, Павел Деревянко
, Яна Троянова
и другие артисты, задействованные в актуальных проектах ТНТ.
А в это время в Лос-Анджелесе прошла премия журнала InStyle, которая чествует людей из мира кино и шоу-бизнеса за их безукоризненный стиль. Среди гостей и лауреатов премии были Кейт Босуорт
, Селена Гомес
, Кейт Бланшетт
, Эль Фаннинг
, Эллен Помпео
и многие другие.
25 октября в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера дебютной режиссерской работы Алисы Хазановой «Осколки»
. Премьеру посетили Геннадий Хазанов
, Светлана Ходченкова
, Виктория Толстоганова
, Андрей Звягинцев
, Валерий Тодоровский
, Николай Хомерики
, Светлана Устинова
и Роман Волобуев
, выступивший продюсером ленты.
26 октября в рамках Недели моды в Москве в одном из московских отелей состоялась презентация коллекции весна-лето 2018 модного Дома Юлии Яниной. Среди поклонников бренда, посетивших презентацию, были Мария Кожевникова
, Катерина Шпица
, Полина Аскери
и и другие.
30 октября в Лос-Анджелесе состоялась премьера комедийного фильма «Очень плохие мамочки 2»
. Фильм зрителям представили Мила Кунис
, Кристен Белл
, Сьюзен Сарандон
и остальные актрисы из состава.
31 октября в Москве состоялась закрытая вечеринка по случаю запуска коллаборации Erdem и H&M. Гостями презентации стали Ксения Собчак
, Филипп Киркоров
, Степан Михалков
, Светлана Устинова
, Кристина Орбакайте
и многие другие.
1 ноября журнал The Wall Street Journal провел ежегодную торжественную церемонию вручения премии Innovator Awards. На мероприятие в Музей современного искусства в Нью-Йорке пришли Гвинет Пэлтроу
, Наоми Кэмпбелл
и Риз Уизерспун
с дочерью Авой.
В этот же день в Лос Анджелесе другой журнал - Porter - собрал звезд на своем гала-ужине Incredible Women Gala. Гостями вечера стали Шарлиз Терон
, Сэлма Блэр
, Мелани Гриффит
и другие.
2 ноября журнал Harper's Bazaar провел церемонию вручения премии Women of the Year («Женщины года»), на которой присутствовали Джемма Артертон
, Кейт Уинслет
и Джоди Фостер
.
2 ноября, в Лондоне состоялась премьера фильма «Убийство в «Восточном экспрессе» Кеннета Брана
. Помимо режиссера на показе присутствовали почти все исполнители ролей: Джонни Депп
, Пенелопа Крус
, Мишель Пфайффер
, Джуди Денч
, Уиллем Дефо
, Сергей Полунин
и другие.
И на десерт. На середину прошлой рабочей недели пришелся Хэллоуин, который, по традиции, многие любители переодеваний начали праздновать задолго до. По итогам нескольких костюмированных вечеринок делимся эссенцией.
Хайди Клум
отпраздновала свой 18-й Хэллоуин-бал, на котором, по традиции, лучший костюм принадлежал ей. На этот раз модель появилась в образе Майкла Джексона
. Слегка мутировавшего под влиянием луны.
Гвинет Пэлтроу
сыронизировала над своей ролью в фильме «Семь»
.
А беременная Джессика Альба
надела костюм Джуно из одноименного фильма
.
Брюс Уиллис
на одну из вечеринок пришел в костюме близняшки из фильма «Сияние»
.
Леди Гага нарядилась в Эдварда руки-ножницы
.
А вот кого пытался изобразить Кайл МакЛахлен
, сразу не разберешь. Но это полковник Куртц из фильма «Апокалипсис сегодня»
.
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