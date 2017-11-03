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Блеск и нищета красных дорожек: Мила Кунис, Ксения Собчак и Анна Хилькевич

3 ноября
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3 ноября 2017
23 октября в московском клубе Studio 77 Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский представили свой новый проект — электронную базу отечественных актеров (imdb pro по-русски) Art Pictures Reel. Отметить это событие явились Резо Гигинеишвили, Аглая Тарасова и Никита Кукушкин.

Федор Бондарчук

Аглая Тарасова

Никита Кукушкин со спутницей

Резо Гигинеишвили

В этот же день на премьере нового сезона ТНТ собрались Ирина Горбачева и Григорий Калинин, Анна Хилькевич, Павел Деревянко, Яна Троянова и другие артисты, задействованные в актуальных проектах ТНТ.

Григорий Калинин и Ирина Горбачева

Анна Хилькевич

Павел Деревянко

Яна Троянова

А в это время в Лос-Анджелесе прошла премия журнала InStyle, которая чествует людей из мира кино и шоу-бизнеса за их безукоризненный стиль. Среди гостей и лауреатов премии были Кейт Босуорт, Селена Гомес, Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг, Эллен Помпео и многие другие.

Кейт Босуорт

Кейт Босуорт

Конни Бриттон

Эль Фаннинг

Эль Фаннинг

Дженьюари Джонс

Дженьюари Джонс

Эллен Помпео

Кейт Бланшетт


25 октября в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера дебютной режиссерской работы Алисы Хазановой «Осколки». Премьеру посетили Геннадий Хазанов, Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Андрей Звягинцев, Валерий Тодоровский, Николай Хомерики, Светлана Устинова и Роман Волобуев, выступивший продюсером ленты.

Алиса Хазанова и Светлана Устинова

Светлана Ходченкова

Николай Хомерики

Геннадий Хазанов

Виктория Толстоганова

Валерий Тодоровский

Андрей Звягинцев

26 октября в рамках Недели моды в Москве в одном из московских отелей состоялась презентация коллекции весна-лето 2018 модного Дома Юлии Яниной. Среди поклонников бренда, посетивших презентацию, были Мария Кожевникова, Катерина Шпица, Полина Аскери и и другие.

Мария Кожевникова

Полина Аскери

Катерина Шпица

30 октября в Лос-Анджелесе состоялась премьера комедийного фильма «Очень плохие мамочки 2». Фильм зрителям представили Мила Кунис, Кристен Белл, Сьюзен Сарандон и остальные актрисы из состава.

Мила Кунис

Сюзан Сарандон

Кристен Белл

31 октября в Москве состоялась закрытая вечеринка по случаю запуска коллаборации Erdem и H&M. Гостями презентации стали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Степан Михалков, Светлана Устинова, Кристина Орбакайте и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Мила Кунис, Ксения Собчак и Анна Хилькевич

Кристина Орбакайте

Марина Александрова

Светлана Устинова

Степан Михалков

Филипп Бедросович

1 ноября журнал The Wall Street Journal провел ежегодную торжественную церемонию вручения премии Innovator Awards. На мероприятие в Музей современного искусства в Нью-Йорке пришли Гвинет Пэлтроу, Наоми Кэмпбелл и Риз Уизерспун с дочерью Авой.

Гвинет Пэлтроу

Риз Уизерспун с дочерью

Риз Уизерспун

Наоми Кэмпбелл

В этот же день в Лос Анджелесе другой журнал - Porter - собрал звезд на своем гала-ужине Incredible Women Gala. Гостями вечера стали Шарлиз Терон, Сэлма Блэр, Мелани Гриффит и другие.

Шарлиз Терон

Сэльма Блэр

Мелани Гриффит с дочерью

2 ноября журнал Harper's Bazaar провел церемонию вручения премии Women of the Year («Женщины года»), на которой присутствовали Джемма Артертон, Кейт Уинслет и Джоди Фостер.

Джоди Фостер

Джемма Артертон

Блеск и нищета красных дорожек: Мила Кунис, Ксения Собчак и Анна Хилькевич

2 ноября, в Лондоне состоялась премьера фильма «Убийство в «Восточном экспрессе» Кеннета Брана. Помимо режиссера на показе присутствовали почти все исполнители ролей: Джонни Депп, Пенелопа Крус, Мишель Пфайффер, Джуди Денч, Уиллем Дефо, Сергей Полунин и другие.

Мишель Пфайффер

Пенелопа Крус

Джонни Депп

Сергей Полунин

И на десерт. На середину прошлой рабочей недели пришелся Хэллоуин, который, по традиции, многие любители переодеваний начали праздновать задолго до. По итогам нескольких костюмированных вечеринок делимся эссенцией.

Хайди Клум отпраздновала свой 18-й Хэллоуин-бал, на котором, по традиции, лучший костюм принадлежал ей. На этот раз модель появилась в образе Майкла Джексона. Слегка мутировавшего под влиянием луны.

Хайди Клум

Гвинет Пэлтроу сыронизировала над своей ролью в фильме «Семь».

Брэд Фелчак и Гвинет Пэлтроу

А беременная Джессика Альба надела костюм Джуно из одноименного фильма.

Джессика Альба с подругой

Брюс Уиллис на одну из вечеринок пришел в костюме близняшки из фильма «Сияние».

Брюс Уиллис

Леди Гага нарядилась в Эдварда руки-ножницы.

Леди Гага

А вот кого пытался изобразить Кайл МакЛахлен, сразу не разберешь. Но это полковник Куртц из фильма «Апокалипсис сегодня».

Кайл МакЛахлен
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