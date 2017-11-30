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Бывшая жена Джигарханяна избегает допросов,ссылаясь на беременность

30 ноября
2017 год
2017
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30 ноября 2017
В СМИ появилась информация о том, что бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская отказывается от явки на допросы по делу о хищении 80 миллионов рублей, прикрываясь тем, что врачи не рекомендуют ей нервничать. Деньги были выделены из государственного бюджета на ремонт Московского Драматического театра, где Виталина занимала пост директора. Также экс-супруга знаменитого артиста стала фигуранткой уголовного дела о незаконной установке прослушки и скрытой видеокамеры в рабочем кабинете Джигарханяна без его согласия.

Бывшая жена Джигарханяна избегает допросов,ссылаясь на беременность

Недавний уезд Цымбалюк-Романовской из России вполне может быть связан с новостью о её беременности. Ведь вскоре после начала скандала Виталина уехала на некоторое время в Грузию. Там, вдали от всей шумихи, она лежала в больнице на сохранении.

Известно, что Виталина пока не предоставила в правоохранительные органы справки о своем «интересном положении». Однако следователи уже отправили запрос по месту ее госпитализации, чтобы получить подтверждение слов Цымбалюк-Романовской.

Бывшая жена Джигарханяна избегает допросов,ссылаясь на беременность

Между прочим, недавно Джигарханян заявил о том, что одной из причин их разрыва стало маниакальное желание Виталины родить от него ребенка.

«Виталина добивалась, чтобы у нас родился ребенок… Только авантюрист сможет придумать в 80 лет родить ребенка!» — прокомментировал тогда эту ситуацию Армен Борисович.
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Бывшая жена Джигарханяна избегает допросов,ссылаясь на беременность фотографии
Бывшая жена Джигарханяна избегает допросов,ссылаясь на беременность фотографии
Бывшая жена Джигарханяна избегает допросов,ссылаясь на беременность фотографии
Бывшая жена Джигарханяна избегает допросов,ссылаясь на беременность фотографии
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