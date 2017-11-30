Бывшая жена Джигарханяна избегает допросов,ссылаясь на беременность

В СМИ появилась информация о том, что бывшая супруга Армена Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская отказывается от явки на допросы по делу о хищении 80 миллионов рублей, прикрываясь тем, что врачи не рекомендуют ей нервничать. Деньги были выделены из государственного бюджета на ремонт Московского Драматического театра, где Виталина занимала пост директора. Также экс-супруга знаменитого артиста стала фигуранткой уголовного дела о незаконной установке прослушки и скрытой видеокамеры в рабочем кабинете Джигарханяна без его согласия.
Недавний уезд Цымбалюк-Романовской из России вполне может быть связан с новостью о её беременности. Ведь вскоре после начала скандала Виталина уехала на некоторое время в Грузию. Там, вдали от всей шумихи, она лежала в больнице на сохранении.
Известно, что Виталина пока не предоставила в правоохранительные органы справки о своем «интересном положении». Однако следователи уже отправили запрос по месту ее госпитализации, чтобы получить подтверждение слов Цымбалюк-Романовской.
Между прочим, недавно Джигарханян заявил о том, что одной из причин их разрыва стало маниакальное желание Виталины родить от него ребенка.
«Виталина добивалась, чтобы у нас родился ребенок… Только авантюрист сможет придумать в 80 лет родить ребенка!»
— прокомментировал тогда эту ситуацию Армен Борисович.
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