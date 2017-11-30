Константин Худяков ответил на критику сериала «Хождение по мукам»

27 ноября на телеканале НТВ стартовал сериал «Хождение по мукам»
с Анной Чиповской
и Юлией Снигирь
в главных ролях. Режиссером выступил именитый Константин Худяков
, автор таких фильмов, как «Успех»
, «Ленинградец»
и «Спасибо за любовь!»
.
«Хождение по мукам» - уже третья экранизация одноименного романа Алексея Толстого. Несмотря на масштаб картины и сильный актерский состав, сериал был принят зрителем в штыки. На kino-teatr.ru
сериал вызвал большой резонанс, а обсуждение картины собрало более 1000 комментариев. Недовольство вызвал тот факт, что авторы сильно изменили канву романа. На все претензии телезрителей Худяков ответил в эфире передачи «Смотрю в телевизор»
на радио Комсомольская правда.
«Трудно по этому поводу спорить, потому что классика она «Классика», очевидно, потому, что каждое поколение вычитывает из этого романа то, что соответствует времени. Очевидно, люди, которые так легко говорят: «Испортили», - они не понимают, что первая экранизация гораздо сильнее испортила роман, чем мы, вторая – тоже испортила, наверное, очень сильно. Чем крупнее произведение, тем сложнее экранизировать»
, - отметил режиссер.
По мнению Худякова, зритель недоволен тем, что созданные в его голове образы героев и ситуаций не совпадают с экранными образами.
«Почему девочки пошленькие? Это не правда, они совсем не пошленькие. Какую хорошую, роскошную жизнь они ищут? Это тоже абсолютный абсурд, они никакой хорошей жизни не ищут. Они любят друг друга и катастрофа одной из них в том, что она не любит своего мужа. Какая замечательная жизнь? Это претензии по поводу какого-то другого романа, другой картины. Я этого не принимаю целиком!»
, - заявил режиссер.
О причине выбора Чиповской и Снигирь на главные роли.
«Эти девочки выбраны на эти роли, не потому что они как-то не современны или, наоборот, слишком современны. Критерий один – талант»
, - пояснил Худяков.
Режиссер признался, что сейчас ему сложно защищаться от всех нападок, потому как сериал построен по нарастающей, а зритель увидел лишь третью часть. Однако, по его словам, Худяков был убежден сразу, что зрителю понадобится время, чтобы «въехать в рассказ».
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