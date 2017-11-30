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Екатерина Андреева примерила образы ведущих разных десятилетий

30 ноября
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30 ноября 2017
1 января 2018 года программе «Время» исполняется 50 лет. Бессменная ведущая программы Екатерина Андреева, читающая новости последние 20 лет, примерила на себя образы ведущих разных лет в соответствии с модными приметами десятилетий. Воссоздать основные модные тренды каждого десятилетия удалось в спецпроекте на сайте Первого канала, благодаря стилистам программы «Модный приговор».

Екатерина Андреева примерила образы ведущих разных десятилетий

Екатерина Андреева примерила образы ведущих разных десятилетий

Екатерина Андреева примерила образы ведущих разных десятилетий

«Меняться в кадре было очень интересно, тем более с такой супер-командой стилистов. Получилась почти машина времени. Для меня это также была возможность выразить любовь и уважение к людям, которые до меня 30 лет вели эту программу. Результат меня очень порадовал», - призналась Екатерина.

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Екатерина Андреева примерила образы ведущих разных десятилетий фотографии
Екатерина Андреева примерила образы ведущих разных десятилетий фотографии
Екатерина Андреева примерила образы ведущих разных десятилетий фотографии
Екатерина Андреева примерила образы ведущих разных десятилетий фотографии
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