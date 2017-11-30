Екатерина Андреева примерила образы ведущих разных десятилетий

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У американского драматического сериала появится второй сезон.

Брайан Фуллер и Майкл Грин отказались снимать второй сезон из-за финансовых разногласий со студией.

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