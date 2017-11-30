Екатерина Андреева примерила образы ведущих разных десятилетий

1 января 2018 года программе «Время» исполняется 50 лет. Бессменная ведущая программы Екатерина Андреева, читающая новости последние 20 лет, примерила на себя образы ведущих разных лет в соответствии с модными приметами десятилетий. Воссоздать основные модные тренды каждого десятилетия удалось в спецпроекте на сайте Первого канала, благодаря стилистам программы «Модный приговор».
«Меняться в кадре было очень интересно, тем более с такой супер-командой стилистов. Получилась почти машина времени. Для меня это также была возможность выразить любовь и уважение к людям, которые до меня 30 лет вели эту программу. Результат меня очень порадовал», - призналась Екатерина.
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