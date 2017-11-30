Владимир Зеленский показал фокус про закрытие сериала «Сваты»

С помощью метафоры (игра в наперстки) актер доступно объяснил зрителям ситуацию, сложившуюся вокруг сериала «Сваты». Три наперстка: Минкульт, СБУ и Госкино - накрывают шарик, символизирующий сериал «Сваты», который в ходе махинаций и проволочек просто исчезает.
«Вопрос - где «Сваты»?…Даже не в этом вопрос. Вопрос — кто крутит наперстки? Время пошло», — резюмировал Зеленский.
В среду, 29 ноября артист сообщил порталу «Гордон» о прекращении работы над сериалом. «Мы отказываемся дальше работать с проектом «Сваты». Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку», — прокомментировал Зеленский.
До этого глава Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино) Филипп Ильенко заявил, что «Сватов» запретили к показу на территории страны — госрегистрацию сериала отменили, а прокатные удостоверения на все сезоны признали недействительными. Причиной послужило то, что главную роль в проекте сыграл российский актер Федор Добронравов, неоднократно выступавший с критикой украинских властей. В России сериал демонстрировался на телеканале «Россия-1».
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