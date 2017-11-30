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Владимир Зеленский показал фокус про закрытие сериала «Сваты»

30 ноября
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30 ноября 2017
Украинский актер Владимир Зеленский записал «неофициальное» видео-объяснение закрытия сериала «Сваты» и опубликовал его на своей странице в Фейсбуке.

С помощью метафоры (игра в наперстки) актер доступно объяснил зрителям ситуацию, сложившуюся вокруг сериала «Сваты». Три наперстка: Минкульт, СБУ и Госкино - накрывают шарик, символизирующий сериал «Сваты», который в ходе махинаций и проволочек просто исчезает.

Владимир Зеленский показал фокус про закрытие сериала «Сваты»

«Вопрос - где «Сваты»?…Даже не в этом вопрос. Вопрос — кто крутит наперстки? Время пошло», — резюмировал Зеленский.

В среду, 29 ноября артист сообщил порталу «Гордон» о прекращении работы над сериалом. «Мы отказываемся дальше работать с проектом «Сваты». Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить. Я не хочу, чтобы меня как-то неправильно поняли. Спасибо большое всем за поддержку», — прокомментировал Зеленский.



До этого глава Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино) Филипп Ильенко заявил, что «Сватов» запретили к показу на территории страны — госрегистрацию сериала отменили, а прокатные удостоверения на все сезоны признали недействительными. Причиной послужило то, что главную роль в проекте сыграл российский актер Федор Добронравов, неоднократно выступавший с критикой украинских властей. В России сериал демонстрировался на телеканале «Россия-1».
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Владимир Зеленский показал фокус про закрытие сериала «Сваты» фотографии
Владимир Зеленский показал фокус про закрытие сериала «Сваты» фотографии
Владимир Зеленский показал фокус про закрытие сериала «Сваты» фотографии
Владимир Зеленский показал фокус про закрытие сериала «Сваты» фотографии
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