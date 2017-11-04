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С Кевином Спейси никто не хочет работать

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4 ноября 2017
Социальная смерть Кевина Спейси в прямом эфире продолжает свое вещание. После откровений Энтони Рэппа Спейси обвинили в «непристойном поведении» сразу несколько сотрудников, работавших над сериалом «Карточный домик».
На этой волне британский актер, пожелавший сохранить инкогнито, обвинил Спейси в изнасиловании и подал заявление в полицию.

С Кевином Спейси никто не хочет работать

Жертва утверждает, что в 2008 году Спейси пригласил его к себе домой выпить. Они вместе курили марихуану, после чего гость отключился. А когда пришел в себя, обнаружил, что Спейси принудил его к оральному сексу. По законодательству Великобритании принуждение к оральному сексу считается изнасилованием.

После всех этих новостей от сотрудничества с Кевином Спейси отказались американское агентство по работе с талантами Creative Artists Agency (CAA) и пресс-секретарь актера Стейси Вульф.

Нидерландский банк ING, пригласивший Спейси выступать на деловом мероприятии (наверное, так у них называется корпоратив), отозвал свое предложение.
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С Кевином Спейси никто не хочет работать фотографии
С Кевином Спейси никто не хочет работать фотографии
С Кевином Спейси никто не хочет работать фотографии
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№ 1
Т-татьян@   4.11.2017 - 20:40
Не смотрела "Карточный домик" и уже жалею об этом. А то тут появилась новость, что вырежут героя Спейси. А если он главный герой, то тогда что же останется от "Карточного домика"? читать далее>>
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