С Кевином Спейси никто не хочет работать

Социальная смерть Кевина Спейси
в прямом эфире продолжает свое вещание. После откровений Энтони Рэппа
Спейси обвинили в «непристойном поведении» сразу несколько сотрудников, работавших над сериалом «Карточный домик»
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На этой волне британский актер, пожелавший сохранить инкогнито, обвинил Спейси в изнасиловании и подал заявление в полицию.
Жертва утверждает, что в 2008 году Спейси пригласил его к себе домой выпить. Они вместе курили марихуану, после чего гость отключился. А когда пришел в себя, обнаружил, что Спейси принудил его к оральному сексу. По законодательству Великобритании принуждение к оральному сексу считается изнасилованием.
После всех этих новостей от сотрудничества с Кевином Спейси отказались американское агентство по работе с талантами Creative Artists Agency (CAA) и пресс-секретарь актера Стейси Вульф.
Нидерландский банк ING, пригласивший Спейси выступать на деловом мероприятии (наверное, так у них называется корпоратив), отозвал свое предложение.
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