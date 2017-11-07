Шутит, поет и танцует: За что мы любим Омара Си

9 ноября в российский прокат выходит комедия «Афера доктора Нока» с Омаром Си в роли прохиндея, прикинувшегося врачом, чтобы вытряхивать деньги из ипохондриков маленького французского городка. После выхода фильма «1+1» Омар Си официально попал в первую тройку народных любимчиков Франции и приобрел всемирную известность. Кино-театр.ру решил узнать, что еще полезного французский актер сделал за свою 20-летнюю карьеру.
Стал первым чернокожим актером, получившим премию «Сезар»
В 2012 году Омар Си получил национальную премию «Сезар» за свою роль в фильме «1+1». И стал первым актером африканского происхождения, удостоившимся этой почетной награды. Но это была далеко не первая совместная работа Омара и режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано. Омар снялся в трех фильмах дуэта, прежде чем они предложили ему роль, написанную специально для него. Бешеный успех фильма «1+1» (он стал самым прибыльным фильмом в истории французского кино) в один момент превратил Омара в звезду не только национального масштаба, но и мирового. Уже через три года актер снялся в фильме «Люди-Икс. Дни минувшего будущего», а еще через год сыграл в «Инферно» и «Мире Юрского периода».
Дал обещание режиссерам фильма «1+1» соглашаться на все предложенные ими роли
Не удивительно, что после накатившей волны успеха, Омар Си преисполнился благодарности к «открывшим» его Оливье Накашу и Эрику Толедано. В одном из интервью актер признался, что дал обещание режиссерам: «Каждый раз, когда я им буду нужен - я буду в их распоряжении. Даже если надо будет сыграть официанта или швейцара». Впрочем, официанта играть режиссеры его пока не просили. Зато он сыграл в их фильме «Самба» роль нелегального иммигранта, в которого влюбляется нервная и одинокая героиня Шарлотты Генсбур. Для Омара Си это был шанс доказать, что он может быть разным.
Открыл родителям глаза на актуальное положение иммигрантов во Франции
«После того, как я выиграл «Сезар», мне хотелось доказать самому себе, что я настоящий актер, что я могу сыграть персонажа, бесконечно далекого от того, кем я являюсь». Режиссеры не раз упоминали, что его персонаж в фильме «1+1» во многом похож на самого Омара. Но роль Самбы требовала от него навыков, которые ему были вовсе не присущи. Он набрал вес, сменил прическу, изобразил африканский акцент и попытался всем своим видом сыграть нелегала, которому ужасно хочется быть незаметным, но при росте 190 см это удается ему крайне нелегко.
«Я родился во Франции, вырос во Франции, для меня прогулка по местным улицам - дело естественное. Но я сын иммигрантов, поэтому мне эта тема была интересна. В 1960-х годах во Франции было полно рабочих мест. Иммигрантам было легко добиться легального статуса, потому что Франция нуждалась в рабочей силе. Гораздо проще было оформить бумаги и пересечь границу. Сегодня все изменилось. Мои родители узнали об этом из фильма «Самба». И были очень удивлены тому, как нынче обстоят дела у иммигрантов из Африки».
Неплохо танцует
В фильме «1+1» есть сцена, в которой персонаж Омара Си танцует. И несмотря на то, что на съемках фильма не было места никакой импровизации, эта сцена является исключением. В одном из интервью Омар рассказал, что режиссеры фильма неоднократно бывали с ним на вечеринках и видели, как он танцует. Поскольку персонаж был написан под Омара, сцена с танцами тоже была включена, но актер ничего не репетировал заранее и не пользовался услугами хореографа.
Записал песню
Свой творческий путь Омар начал с комедийных скетч-шоу, самым популярным из которых стал дуэт с Фрэдом Тесто «Омар и Фред». C Тесто Омар даже записал песню « Bleu, Blanc, Rouge» (Синий, белый, красный).
Участвовал в передаче Форт Боярд
В 2006 году Омар и Фрэд приняли участие в передаче Форт Боярд. Без комментариев.
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