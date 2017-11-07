Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Нина Дорошина заново учится ходить

7 ноября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
7 ноября 2017
Известная по роли Надюхи в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» актриса Нина Дорошина проходит реабилитацию после курса лечения по восстановлению опорно-двигательной системы.

Нина Дорошина заново учится ходить

Актриса некоторые время была приковала к кровати из-за проблем с позвоночником.
«В позвоночнике было ущемление нервных окончаний. Это сказалось на ногах, я была прикована к кровати. Пришлось прибегнуть к помощи врачей. Полтора месяца провела в клинике, зато теперь спокойно могу перемещаться по квартире без всяких тросточек, сама. Доктора посоветовали больше тренироваться, так как ноги еще слабые. Правда, не разрешают гулять на улице, потому что кружится голова. Пока хожу от окна до двери и обратно по коридору».
«То, что я начала ковылять – маленькая победа! Операций больше не требуется, от мысли о личной сиделке отказалась. Теперь жду, когда наконец-то надену свои любимые красные туфли на каблуках и вернусь на сцену учебного театра».

Нина Михайловна Дорошина с 1981 года преподает в Театральном институте им. Б. Щукина актерское мастерство.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Стала известна причина смерти Дмитрия Марьянова
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Нина ДорошинаВладимир Меньшов
фильмы
Любовь и голуби

фотографии >>
Нина Дорошина заново учится ходить фотографии
Нина Дорошина заново учится ходить фотографии
Нина Дорошина заново учится ходить фотографии
Нина Дорошина заново учится ходить фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вадим Васильевич Костроменко
1 ноября ушел из жизни режиссер Вадим Васильевич Костроменко.
Сергей Кудрявцев
1 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Кудрявцев.
Алексей Николаевич Самохвалов
31 октября ушел из жизни актер Алексей Николаевич Самохвалов.

День рождения >>

Елена Бирюкова
Григорий Калинин
Владимир Кенигсон
Юлия Майборода
Антонина Максимова
Георгий Милляр
Наби Рахимов
Оксана Фандера
Пётр Чернов
Кэтлин Дойл
Линдси Дункан
Франк Дюбоск
Джейсон Лондон
Джереми Лондон
Мария-Роза Родригес
Шэннон Уирри
все родившиеся 7 ноября >>

Афиша кино >>

С любовью, Винсент
биография, драма
Великобритания, Польша, 2017
Ужин
драма, мистика, триллер
США, 2017
Афера доктора Нока
комедия
Франция, 2017
Маленький вампир
приключения, фэнтези
Великобритания, Германия, Дания, 2017
Рок
комедия
Россия, 2017
Дело храбрых
драма, социальная драма
США, 2017
Женись на мне, чувак
комедия
Франция, 2017
Тетраграмматон
вестерн, детектив, комедия
Израиль, Россия, Украина, 2017
Тёмная ночь
драма
США, 2016
Убийство в "Восточном экспрессе"
детектив, криминальный фильм, экранизация
США, 2017
Тор: Рагнарёк
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Дикарь
биография
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью