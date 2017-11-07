Нина Дорошина заново учится ходить

Известная по роли Надюхи в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби»
актриса Нина Дорошина
проходит реабилитацию после курса лечения по восстановлению опорно-двигательной системы.
Актриса некоторые время была приковала к кровати из-за проблем с позвоночником.
«В позвоночнике было ущемление нервных окончаний. Это сказалось на ногах, я была прикована к кровати. Пришлось прибегнуть к помощи врачей. Полтора месяца провела в клинике, зато теперь спокойно могу перемещаться по квартире без всяких тросточек, сама. Доктора посоветовали больше тренироваться, так как ноги еще слабые. Правда, не разрешают гулять на улице, потому что кружится голова. Пока хожу от окна до двери и обратно по коридору»
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«То, что я начала ковылять – маленькая победа! Операций больше не требуется, от мысли о личной сиделке отказалась. Теперь жду, когда наконец-то надену свои любимые красные туфли на каблуках и вернусь на сцену учебного театра»
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Нина Михайловна Дорошина с 1981 года преподает в Театральном институте им. Б. Щукина актерское мастерство.
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