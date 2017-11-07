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Новоявленный сын Спартака Мишулина призывает Карину Мишулину прекратить вражду

7 ноября
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7 ноября 2017
В августе этого года актер театра Советской Армии Тимур Еремеев после многолетнего молчания заявил в интервью, что Спартак Мишулин приходился ему биологическим отцом. За что в ответ получил судебный иск от дочери Спартака Карины Мишулиной с требованиями опровержения этих заявлений и публичных извинений.
Все это, в конце концов, привело участников скандала на двухдневное заседание в студии программы «Пусть говорят».



По мере развития этой истории Карина выяснила, что мать Еремеева работала вахтершей и подрабатывала уборщицей в кооперативном доме на Маяковской, где Мишулин жил со своей официальной семьей.

«Когда нам с мамой показали фото мамы Тимура Еремеева, мы сразу же узнали в ней вахтершу нашего дома. Мы прекрасно помним Таню — невысокого роста, очень активная, в те годы рыжеволосая. Тогда ей было 46 лет».

Новоявленный сын Спартака Мишулина призывает Карину Мишулину прекратить вражду

«Если бы Еремеева была любовницей народного артиста, то он ее скорее бы костюмером в театр устроил, а не уборщицей и вахтершей в подъезд под «надзор» жены и дочки».

В ответ на эти заявления Тимур дал второе интервью, в котором проанонсировал выход подробного рассказа матери в грядущем номере журнала «Караван историй» и заявил, что собрал достаточное количество доказательств и свидетелей, но приберегает все это до суда.

«Я думаю, что Карина не проводила никакое расследование, а просто постепенно начала признаваться в том, что ей давно известно. Да, моя мама работала консьержкой в доме отца. Я, собственно, этого и не скрывал никогда. Хотя Карина Мишулина заявляет обратное. Но это — очередная недостоверная информация из ее уст: будто бы я скрывал».

«Мишулин устроил ее туда, чтобы могли чаще видеться. Он был председателем жилищного кооператива в этом доме. И сам решал, кого принимать на работу в дом. И он не просил ни у кого (комендант, старшая по дому — что там придумала себе Карина?) за Татьяну Анатольевну. Кстати, какую-то должность в кооперативе Спартак Васильевич выделил и маме Карины — Валентине. Вызвав тем самым недовольство жильцов: мол, жену пристроил, и она получает зарплату. На какую именно должность он ее записал, я не знаю».

Новоявленный сын Спартака Мишулина призывает Карину Мишулину прекратить вражду

«Ну а моя мама, будучи вправду инженером предприятия в Королеве, получив соответствующее образование, в консьержки пошла по двум причинам. Во-первых, чтобы быть ближе к любимому мужчине и чаще его видеть. Во-вторых, подработка была нужна. Это мамина принципиальная позиция — она всю жизнь трудилась, не могла не работать. Тянуть деньги, быть у него на содержании — это не в ее правилах. Хотя отец продолжал нам помогать, он делал это всегда. Карина, опять же, в интервью сообщила, будто бы моя мама мыла подъезды и мусоропровод. Это неправда».

«Не буду долго рассказывать о тех временах. В ближайшем выпуске журнала «Караван историй» мама сама поделится всеми подробностями своих отношений со Спартаком Васильевичем. Она не хотела рассказывать, но прочитав очередную выдумку Карины Мишулиной, решила это сделать. Кстати, о подробностях. Их появляется настолько много, что мне не терпится ими поделиться. Но делать этого сейчас не буду, так как Кариной против меня подан иск и свои доводы я приберегу для суда».

Новоявленный сын Спартака Мишулина призывает Карину Мишулину прекратить вражду

«Заметьте, это всего второе мое интервью. И я не собирался больше до суда что-либо говорить. Но молчать, когда тебе каждый день приходит по несколько ссылок на фантастические повествования Карины различным изданиям, просто невозможно».

«Карина, я призываю тебя остановиться. Нам с тобой прекрасно известно, кто превратил историю, деликатно рассказанную мною единожды, в бесконечное скандальное шоу. Я прошу тебя не выдавать свои домыслы, фантазии и версии — регулярно распространяя их в прессе — за непреложную истину. Тем более что многие из них граничат с фантастикой и пропитаны теорией заговора. Заявить о том, что вся эта история — «проплаченная травля»?! А это уже серьезное обвинение и серьезная ответственность — для человека, распространившего такую клевету.

Когда же ты, наконец, поймешь: если что-то и может сейчас причинить боль нашим мамам (моя мама переживает не меньше, чем твоя), то это — война, развязанная исключительно тобой».
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Тимур ЕремеевСпартак МишулинКарина Мишулина

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Новоявленный сын Спартака Мишулина призывает Карину Мишулину прекратить вражду фотографии
Новоявленный сын Спартака Мишулина призывает Карину Мишулину прекратить вражду фотографии
Новоявленный сын Спартака Мишулина призывает Карину Мишулину прекратить вражду фотографии
Новоявленный сын Спартака Мишулина призывает Карину Мишулину прекратить вражду фотографии
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