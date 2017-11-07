Новоявленный сын Спартака Мишулина призывает Карину Мишулину прекратить вражду

В августе этого года актер театра Советской Армии Тимур Еремеев после многолетнего молчания заявил в интервью, что Спартак Мишулин приходился ему биологическим отцом. За что в ответ получил судебный иск от дочери Спартака Карины Мишулиной с требованиями опровержения этих заявлений и публичных извинений.
Все это, в конце концов, привело участников скандала на двухдневное заседание в студии программы «Пусть говорят».
По мере развития этой истории Карина выяснила, что мать Еремеева работала вахтершей и подрабатывала уборщицей в кооперативном доме на Маяковской, где Мишулин жил со своей официальной семьей.
«Когда нам с мамой показали фото мамы Тимура Еремеева, мы сразу же узнали в ней вахтершу нашего дома. Мы прекрасно помним Таню — невысокого роста, очень активная, в те годы рыжеволосая. Тогда ей было 46 лет».
«Если бы Еремеева была любовницей народного артиста, то он ее скорее бы костюмером в театр устроил, а не уборщицей и вахтершей в подъезд под «надзор» жены и дочки».
В ответ на эти заявления Тимур дал второе интервью, в котором проанонсировал выход подробного рассказа матери в грядущем номере журнала «Караван историй» и заявил, что собрал достаточное количество доказательств и свидетелей, но приберегает все это до суда.
«Я думаю, что Карина не проводила никакое расследование, а просто постепенно начала признаваться в том, что ей давно известно. Да, моя мама работала консьержкой в доме отца. Я, собственно, этого и не скрывал никогда. Хотя Карина Мишулина заявляет обратное. Но это — очередная недостоверная информация из ее уст: будто бы я скрывал».
«Мишулин устроил ее туда, чтобы могли чаще видеться. Он был председателем жилищного кооператива в этом доме. И сам решал, кого принимать на работу в дом. И он не просил ни у кого (комендант, старшая по дому — что там придумала себе Карина?) за Татьяну Анатольевну. Кстати, какую-то должность в кооперативе Спартак Васильевич выделил и маме Карины — Валентине. Вызвав тем самым недовольство жильцов: мол, жену пристроил, и она получает зарплату. На какую именно должность он ее записал, я не знаю».
«Ну а моя мама, будучи вправду инженером предприятия в Королеве, получив соответствующее образование, в консьержки пошла по двум причинам. Во-первых, чтобы быть ближе к любимому мужчине и чаще его видеть. Во-вторых, подработка была нужна. Это мамина принципиальная позиция — она всю жизнь трудилась, не могла не работать. Тянуть деньги, быть у него на содержании — это не в ее правилах. Хотя отец продолжал нам помогать, он делал это всегда. Карина, опять же, в интервью сообщила, будто бы моя мама мыла подъезды и мусоропровод. Это неправда».
«Не буду долго рассказывать о тех временах. В ближайшем выпуске журнала «Караван историй» мама сама поделится всеми подробностями своих отношений со Спартаком Васильевичем. Она не хотела рассказывать, но прочитав очередную выдумку Карины Мишулиной, решила это сделать. Кстати, о подробностях. Их появляется настолько много, что мне не терпится ими поделиться. Но делать этого сейчас не буду, так как Кариной против меня подан иск и свои доводы я приберегу для суда».
«Заметьте, это всего второе мое интервью. И я не собирался больше до суда что-либо говорить. Но молчать, когда тебе каждый день приходит по несколько ссылок на фантастические повествования Карины различным изданиям, просто невозможно».
«Карина, я призываю тебя остановиться. Нам с тобой прекрасно известно, кто превратил историю, деликатно рассказанную мною единожды, в бесконечное скандальное шоу. Я прошу тебя не выдавать свои домыслы, фантазии и версии — регулярно распространяя их в прессе — за непреложную истину. Тем более что многие из них граничат с фантастикой и пропитаны теорией заговора. Заявить о том, что вся эта история — «проплаченная травля»?! А это уже серьезное обвинение и серьезная ответственность — для человека, распространившего такую клевету.
Когда же ты, наконец, поймешь: если что-то и может сейчас причинить боль нашим мамам (моя мама переживает не меньше, чем твоя), то это — война, развязанная исключительно тобой».
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