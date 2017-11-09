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Хлое Севиньи снялась в новом клипе Pussy Riot

9 ноября
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9 ноября 2017
Как это ни странно, отсидевшие за панк-молебен участницы группы Pussy Riot не перестали заниматься творчеством. И нет, это не ограничилось их появлнием в одном из сезонов претерпевающего катаклизмы «Карточного домика».

Хлое Севиньи снялась в новом клипе Pussy Riot

В связи со 100-летним юбилеем Октябрьской революции не только Александр Молочников ставит спектакли. Группа Pussy Riot выпустила клип на песню Police State. В котором снялась оскароносная актриса Хлое Севиньи. Чтобы быть уж совсем международными, участницы группы заодно приурочили выход клипа не только к юбилею Революции, но и к юбилею победы Дональда Трампа на выборах. Как говорится, и нашим и вашим.

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Хлое Севиньи снялась в новом клипе Pussy Riot фотографии
Хлое Севиньи снялась в новом клипе Pussy Riot фотографии
Хлое Севиньи снялась в новом клипе Pussy Riot фотографии
Хлое Севиньи снялась в новом клипе Pussy Riot фотографии
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