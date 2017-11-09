«Мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться»: Андрей Кончаловский об устройстве мира

Режиссер Андрей Кончаловский в интервью газете «Известия»
поделился своими мыслями по поводу секс-скандалов, вспыхивающих в Голливуде через день. На вопрос журналиста, почему именно сейчас всплыла информация о многолетних домогательствах Вайнштейна
, Кончаловский ответил, что тут, вероятно, замешана политика.
«Хиллари Клинтон дружила с обоими братьями Вайнштейнами. Я думаю, что Трамп решил кинуть ей еще одну подлянку. Ведь Харви Вайнштейн финансировал кампанию Хиллари Клинтон.
А что касается сексуальных домогательств вообще, то я думаю, что мир всегда стоял на этом. Если уж на то пошло, то надо сразу же судить Клинтона.
С другой стороны, нам это, надеюсь, не грозит. Потому что мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться. Лев Толстой сказал: «Барышни любят, когда их тискают». Получается, надо подавать в суд на весь мужской пол. Это всё нормальная истерия и манипуляция массами»
.
«Понимаете, мужчина есть мужчина, женщина есть женщина. Слава Богу, мы живем в стране, где политическая корректность не дошла до абсурда. Когда мужчину нельзя называть мужчиной, а женщину женщиной и надо называть их «личность». По-моему, это аберрация неоконсерваторов-глобалистов, которая губительна для семьи. И вообще для всего».
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