Умерла единственная дочь Людмилы Гурченко

Дочь актрисы Людмилы Гурченко 58-летняя Мария Королёва умерла в среду 8 ноября. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. По информации газеты «Комсомольская правда», Королёва почувствовала себя плохо и собиралась пойти к врачу, но скончалась, не успев выйти из подъезда. Тело Королёвой обнаружила ее дочь.
Мария Королёва работала медсестрой в онкологической больнице. В 1993 году между Людмилой Гурченко и Марией Королёвой начался конфликт из-за наследства, который длился до самой смерти актрисы. Мать Людмилы Гурченко завещала свою квартиру не дочери, а внучке. После смерти Гурченко тяжба продолжилась уже между Марией Королёвой и ее отчимом Сергеем Сениным.
8 ноября на канале «Россия 1» вышел выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» с участием Королёвой. В студии Малахова перед смертью Мария впервые встретилась со своим единокровным братом - сыном сценариста и актера Бориса Андроникашвили.
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