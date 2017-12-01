Виктория Боня рассказала о зависти Ксении Собчак

Гостьей нового выпуска шоу Ольги Шелест «Откровенное интервью» на портале Mammy.tv стала модель и телеведущая Виктория Боня. Во время интервью Ольга с Викторией обсудили бриллианты, Дом-2, воспитание детей, успех Ольги Бузовой и мизерные шансы Ксении Собчак на президентских выборах.
Виктория последние шесть лет живет с дочерью Анджелиной в Монако, приезжая в Россию с тренингами и семинарами, на которые ходят женщины, ищущие счастья и благополучия. Виктория, опираясь на собственный опыт, рассказывает своей аудитории, где лежит счастье.
«Люди живут и порой даже не осознают, как они взаимодействуют со своими близкими, со своими партнерами. И многие любят играть роль жертвы. Потому то можно манипулировать, сделать так, чтобы тебя жалели, они получают экстра-внимание, но при этом они не понимают, какую цену они за это платят…
Ты начинаешь разбирать ситуации, где люди уже смотрят на свою жизнь с позиции авторства. Когда женщина понимает, что она сделала не так, берет ситуацию в свои руки, вместо того, чтобы превращаться в жертву и, скажем так, в обиженку, она становится автором. Это такой длительный процесс длинною в, как минимум, три часа, поэтому очень сложно рассказать в коротком интервью, о чем я говорю на семинарах».
«Многие видят удачную свою жизнь только через замужество, или какого-то любовника, который сможет оплатить их счета. Меня часто спрашивают про иностранцев. И я им говорю «Иностранец никогда вам ничего не купит, никогда ничего не оплатит. И даже не думайте о том, что если вы сейчас найдете какого-то иностранца (даже если он из очень влиятельной семьи), он возьмет на себя все заботы о вас. В первую очередь, я на своих семинарах говорю о том, что женщина должна стать личностью».
Виктория впервые на телевидении заговорила о разводе со своим мужем, бизнесменом Алексом Смерфитом.
«Александр потрясающий человек. Он очень умный. Ему 33 года, когда я его встретила, ему было 26 или 27 лет. Я просто в восторге от того, насколько он самодисциплинированный. Гораздо лучше, чем любой профессиональный спортсмен. Можно долго говорить о его хороших качествах. У нас не было каких-то ссор, предательств и измен - нет…Я своему ребенку говорю только хорошее об ее отце, потому что мне нечего сказать плохого. И она сказала: «Мама, ну почему же ты не поженишься с папой?». Я говорю «Доченька, мы просто очень разные. Я бы очень хотела, чтобы наши отношения «работали», но к сожалению, это не так».
Шелест не могла обойти стороной отправную точку в карьере Виктории Бони - реалити-шоу «Дом-2», и спросила, общается ли Виктория с кем-то из бывших «соседей».
«С Ольгой Бузовой мы общаемся. С Ксенией Собчак у нас не сложилось общение. Я не знаю, с чего вдруг вылез конфликт, понятия не имею. Я всегда относилась к ней с уважением, она всегда меня вдохновляла. Это человек умный и образованный, и я всегда это говорила. И вдруг, в какой-то момент, она вылезает…Я знаю, что это женская зависть, потому что я стала ходить на большие мероприятия мирового уровня - Каннский кинофестиваль и так далее. Меня стали узнавать фотографы, мое имя стало появляться в международных журналах, а я даже ничего для этого не делала. И тут началось «платье - подделка, ой туфли такие, ой маникюр скололся»…Это явная зависть, это было понятно. Но мне кажется, что если ты завидуешь, вот как Ольге Бузовой, судя по всему, многие завидуют, ну будь ты умнее, завидуй ты молча».
О шансах Ксении Собчак на президентских выборах Виктория выразилась со скепсисом.
«Я думаю, что ее шансы мизерные…Я уверена, что она хочет что-то изменить в этой стране. Но я не думаю, что у нее получится это сделать. Если взять во внимание Дом-2 и прошлое Ксении Собчак…ну я тогда тоже могу пойти баллотироваться в президенты».
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