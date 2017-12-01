Кейт Бекинсейл обрушилась на журналистов, прибавивших ей лишние 11 лет

Актриса Кейт Бекинсейл разразилась на своей странице в Инстаграме огромным постом
по мотивам публикации в газете Daily Mail. Какой-то доброжелатель прислал Кейт ее фотографию, опубликованную в Daily Mail. Редакторы издания то ли случайно, то ли специально неверно указали возраст Кейт, написав, что многие женщины, будучи вдвое моложе нее, были бы горды продемонстрировать такие формы, которыми владеет Кейт в свои 55 лет. Актрисе меж тем всего-то 44.
Но не столько ошибка в возрасте возмутила Кейт, сколько явная спекуляция на соотношении возраста и фигуры актрисы. И скрупулезная инспекция формы ее ног и ягодиц, которую устроили редакторы издания. Кейт не выдержала и написала пост совершенно в духе Дженнифер Энистон
, которая год назад опубликовала колонку на схожую тему (бодишейминг) в газете Huffington Post
. Бекинсейл, как и Энистон, достало придирчивое отношение общества к изъянам и изменениям в женском теле, которые невозможно даже контролировать. Актриса призвала своих подписчиков сопротивляться этому неприятному культурному явлению.
«Это тактика создания культурного стыда за явления, которые мы не способны контролировать, как то: изменение веса по время беременности, короткие ноги, толстые лодыжки, грудь ниже, чем у Барби, старение, большие уши, длинные пальцы, менопауза - архаичный, но хитрый трюк. Чаще всего такая атака производится на женщин, когда они объективно находятся на пике своей влиятельности и созидательной жизни, развиваются эмоционально и интеллектуально. И вдруг какой-то м***к спешит выясмеять ее тело во время беременности и после, ее возраст, ее целлюлит, взломать ее телефон и сделать общедоступными ее личные фото, высмеять ее вагину. Это все стекает от одной пристыженной женщины прямиком в нашу культуру, превращается в источник стыда, который следует избегать всем женщинам. Все мы в этом участвуем - стыдим то, что делает женщин женщинами.
Давайте сопротивляться тому, что нас пытаются отвлечь и замучить естественными для наших тел процессами, и освобождать энергию для радости и эффективных перемен».
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