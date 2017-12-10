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Виктория Исакова объяснила, почему отказывается сниматься в откровенных сценах

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10 декабря 2017
Героиней нового номера журнала HELLO! стала актриса Виктория Исакова. 7 декабря в прокат вышел фильм «Жги!», в котором Исакова исполнила одну из главных ролей. Актриса рассказала в интервью о болезненном уходе из МХАТа, работе с Кириллом Серебренниковым, своем отношении к судьбе Марины Цветаевой и о категорическом отказе сниматься обнаженной.

Виктория Исакова объяснила, почему отказывается сниматься в откровенных сценах

О работе с Кириллом Серебренниковым.

«Я ему бесконечно доверяю. Ну, это очевидно, иначе я бы не стремилась попасть в любую его работу. Может быть, он сам и ушел бы от меня с легкостью, но я всегда его догоняю. В дуэте с ним, в соединении с ним я получаю что-то гораздо большее для себя — не только как актриса, но и как человек. Он открывает мне саму себя, еще неведомую.

Виктория Исакова объяснила, почему отказывается сниматься в откровенных сценах

Первая наша работа — "Откровенные полароидные снимки" в начале нулевых. Я впервые тогда поняла, что такое власть актера. На сцене ты можешь управлять эмоциями и энергией многих людей. Они пришли в театр, они разные, но в твоей власти, чтобы на время, отпущенное спектаклю, они стали одним целым. Серебренников именно тот мастер, которому удается создавать такие энергетические поля, управлять ими. Я просто физически чувствую какой-то невероятный поток, идущий из зрительного зала».

Виктория Исакова объяснила, почему отказывается сниматься в откровенных сценах

Об отказе сниматься в откровенных сценах.

«Мне их постоянно предлагают. И даже где-то я раздевалась очень осторожно. Но это, конечно, такая странная штука… Невозможно расслабиться и просто сыграть сцену, будучи обнаженной. У нас с Кириллом Серебренниковым была одна история… Единственная, пожалуй, когда я поняла, что не смогу сделать то, что он предлагает. Он снимал фильм «Измена», позвал на роль и сказал, что надо будет совершенно раздеться. Я дала сценарий мужу (режиссер Юрий Мороз — прим. ред.) и говорю: "Читай, только сразу не ругайся, в обморок не падай, там героиня абсолютно голая". А он в жизни никогда не ругается и поддерживает меня в любых начинаниях. Юра прочел и говорит: "Вик, если тебе нравится роль, то почему бы нет? Тело — это тоже инструмент, с помощью которого ты достигаешь того или иного художественного результата". Это верно, я понимаю, но все равно такие роли играть не могу. В театре, в спектакле "Братья" в "Гоголь-центре", я переодеваюсь прямо на сцене, но там это так органично вытекает из всего действия, что я совершенно не чувствую неловкости, даже не думаю об этом никогда. А кино снимается дублями, разными кусками, и внутренне я не в состоянии простроить это как цельную историю.

Виктория Исакова объяснила, почему отказывается сниматься в откровенных сценах

О славе.

«А этот страшный момент, когда актер вдруг становится знаменит? К счастью для меня, я стала узнаваема довольно поздно. Уже была взрослым человеком, сформировавшимся, пережившим и мучения, и радости, и равнодушие… И в тот момент, когда я впервые услышала на улице: "Ой! Это вы! Здравствуйте!" — я засмеялась: "Ну, классно". Я избежала испытания, которое случается с другими в молодости и ломает страшно. Мало кому удается по-настоящему справиться».

Об обязанностях актера.

«Ответственность очень велика у артистов. Считается, что актер не обязательно должен быть умным и талант, как бородавка — извините! — на жопе, у любого может вскочить, как говорила Фаина Георгиевна Раневская. Но я думаю, что актер должен быть умным. Потому что он влияет на умы и эмоциональное состояние людей. Невольно становится проводником тех или иных идей».
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фотографии >>
Виктория Исакова объяснила, почему отказывается сниматься в откровенных сценах фотографии
Виктория Исакова объяснила, почему отказывается сниматься в откровенных сценах фотографии
Виктория Исакова объяснила, почему отказывается сниматься в откровенных сценах фотографии
Виктория Исакова объяснила, почему отказывается сниматься в откровенных сценах фотографии
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