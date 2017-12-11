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Мария Шукшина возвращается на Первый канал

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11 декабря 2017
Актриса Мария Шукшина возвращается к работе телеведущей на Первом канале. О грядущей премьере нового шоу она рассказала своим подписчикам в Инстаграме. Ранее Шукшина намекала поклонникам на возможное возвращение в эфир в роли телеведущей. И вот, свершилось!

Мария Шукшина возвращается на Первый канал

По словам актрисы, она держала информацию о работе над новым проектом в тайне, так как она не была официально подтверждена.

«Месяц назад я рассказала, что одной подписчице приснился сон, будто я веду программу на ТВ. На следующее утро я узнала, что, действительно, принято решение о выпуске передачи на Первом канале с моим участием. Подробности не писала, поскольку хотела быть уверенной, все так зыбко в нашем мире. Вскоре все та же поклонница увидела другой сон, что будет премьера проекта с моим участием, и в его названии два слова. Я, конечно, подпрыгнула, поскольку уже знала рабочее название передачи «Рецепты Счастья». Осталось подождать еще немного, премьера уже в январе», - рассказала Шукшина.

Долгожданная новость вызвала шквал поздравлений со стороны подписчиков. Очевидно, зрители рады снова увидеть ведущую на главном канале страны.

Мария поблагодарила поклонников за поддержку и пообещала, что телевизионная премьера их не разочарует.

Мария Шукшина возвращается на Первый канал

Недавно актриса закончила съемки в английском сериале, где исполнила одну из главных ролей. По ее словам, работа за рубежом давалась ей легко и предоставила возможность познакомиться со многими западными звездами.
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