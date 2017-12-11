Алексей Панин два дня прожил с бомжами

Российский актер Алексей Панин
два дня прожил на Казанском вокзале в Москве в обществе бездомных в рамках своего нового проекта. Чтобы рассказать об этом, он выложил промо-ролик
на своей страничке в Инстаграме.
Панин сообщил в соцсети, что запустил документальный проект «Погружение», посвященный жизни бездомных. Для полного «погружения» в трагичные истории людей, оставшихся на улице, актер решил пожить с ними бок о бок на вокзале.
«В данный момент Москва насчитывает более 15 тысяч бомжей. У каждого из них своя история»
, - говорит Панин после демонстративного выхода из автомобиля «BMW».
По словам актера, цель проекта — не осуждение бомжей, а попытка понять, когда в их жизни настал переломный момент, который отправил их жить на улицу.
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