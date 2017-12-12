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Блеск и нищета красных дорожек: Анна Хилькевич, Кира Найтли и Кристина Асмус

12 декабря
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12 декабря 2017
Коммерческий дух Нового года и Рождества окутал столицу, по традиции, за месяц до праздников, чтобы у населения успело назреть желание как следует потратиться. 3 декабря в подмосковной Жуковке состоялся шестой по счету благотворительный гала-ужин Action!, основанный Светланой Бондарчук и Евгенией Поповой. На мероприятии были представлены уникальные короткометражные фильмы, снятые специально для этого вечера знаменитыми режиссерами. В чем и заключается концепция Action! - обмен авторского кино на пожертвование в один из благотворительных фондов, среди которых «Антон тут рядом», «Фонд Константина Хабенского», «Подари жизнь» и другие.

Светлана Бондарчук

На ужине собралось огромное количество именитых гостей в прекрасных нарядах. Елизавета Боярская, Ингеборга Дапкунайте, Аглая Тарасова, Кандидат в Президенты, Катерина Шпица, Дарья Мороз и многие другие украсили собой елочку, впадающую на их фоне в сплошное сиротство.

Елизавета Боярская

Наталья Ионова

Оксана Лаврентьева

Дарья Мороз

Ингеборга Дапкунайте

Петр Федоров

А в это же время в зале «Барвиха Лухари Luxury Village» прошли съемки новогоднего выпуска Comedy Club Karaoke Star на ТНТ. Гостями этого мероприятия стали преимущественно артисты, имена которых ассоциируются с контентом канала: Кристина Асмус, Яна Троянова, Михаил Галустян, Семен Слепаков, Ольга Бузова, Анна Хилькевич, Александр Ревва, Екатерина Скулкина и другие.

Анна Хилькевич

Яна Троянова

Кристина Асмус

Александр Ревва (или Артур Пирожков?)

Марина Кравец

Надежда Сысоева

Ольга Бузова

В Лондоне тем же вечером в легендарном театре Друри-Лейн состоялась 63-я церемония вручения театральных наград London Evening Standard Theatre Awards, учрежденная одноименной газетой Evening Standard. На красной дорожке в тот вечер блистали Кира Найтли, Кейт Бланшетт, Колин Ферт с женой Ливией, Сьюки Уотерхаус, Поппи Делевинь, Кристиан Слэйтер, Аннабелль Уоллис и другие.

Кира Найтли

Колин Ферт с супругой

Кейт Бланшетт

Аннабелль Уоллис

Кристиан Слейтер

Рут Негга

Поппи Делевинь

Эллисон Уильямс

5 декабря в московском отеле Ritz-Carlton состоялась презентация капсульной коллекции одежды бренда DEMURYA CHRISTMAS. Посидеть в уютных креслах отельных номеров пришли Олеся Судзиловская, Ирина Пегова, Валерия Гай Германика, Катерина Шпица, Екатерина Стриженова, Ольга Кабо, Зоя Бербер и другие.

Ирина Пегова

Агния Кузнецова

Олеся Судзиловская

Катерина Шпица

Екатерина Стриженова

Ольга Кабо

Валерия Гай Германика

В этот же вечер в кинотеатре «Октябрь» на премьеру фильма Кирилла Плетнева «Жги!» пришли Светлана Ходченкова, Ольга Бузова, Виктория Исакова, Надежда Михалкова, Лариса Удовиченко, Мария Миронова и другие.

Кирилл Плетнев с супругой

Анна Исаева

Виктория Исакова

Иева Андреевайте

Мария Миронова

Лариса Удовиченко

Надежда Михалкова

Ольга Бузова

Светлана Ходченкова

А 6 декабря в рамках фестиваля «Бесценные города в кино» состоялся предпремьерный показ комедии трагических обстоятельств «Вечеринка» британского режиссера Салли Поттер. Среди гостей мероприятия были Любовь Толкалина с дочерью Марией Кончаловской, Ирина Старшенбаум, Лукерья Ильяшенко, Маруся Зыкова и другие.

Любовь Толкалина с дочерью Марией Кончаловской

Блеск и нищета красных дорожек: Анна Хилькевич, Кира Найтли и Кристина Асмус

Илья Бачурин и Надежда Сысоева

Ирина Старшенбаум

Лукерья Ильяшенко

Пока российское издание журнала The Hollywood Reporter подводило итоги года в Москве, в Лос-Анджелесе в этот же день состоялся торжественный завтрак американского издания The Hollywood Reporter. На завтраке чествовали женщин, достигших больших успехов в индустрии кино и шоу-бизнеса. На мероприятие приехали Дженнифер Лоуренс, Анджелина Джоли, Эмми Россум, Лили Коллинз и другие.
Основной темой беседы на завтраке стала проблема сексуального насилия вообще, и в индустрии кино в частности. С речью выступили Дженнифер Лоуренс и, конечно же, Анджелина.

Эмми Россум

Оливия Манн

Дженнифер Моррисон

Дженнифер Лоуренс

Лили Коллинз

7 декабря журнал GQ собрал в Лос-Анджелесе своих звездных друзей и героев обложек. Корпоратив посетили Роберт Паттинсон, Кейт Бекинсейл, Галь Гадот, София Бутелла, Джеймс Марсден и так далее.

Роберт Паттинсон и Кейт Бекинсейл

Гаррет Хэдланд

София Бутелла

София Бутелла

Галь Гадот

Галь Гадот

Джеймс Марсден

Арми Хаммер
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