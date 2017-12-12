Блеск и нищета красных дорожек: Анна Хилькевич, Кира Найтли и Кристина Асмус

Коммерческий дух Нового года и Рождества окутал столицу, по традиции, за месяц до праздников, чтобы у населения успело назреть желание как следует потратиться. 3 декабря в подмосковной Жуковке состоялся шестой по счету благотворительный гала-ужин Action!, основанный Светланой Бондарчук
и Евгенией Поповой. На мероприятии были представлены уникальные короткометражные фильмы, снятые специально для этого вечера знаменитыми режиссерами. В чем и заключается концепция Action! - обмен авторского кино на пожертвование в один из благотворительных фондов, среди которых «Антон тут рядом», «Фонд Константина Хабенского», «Подари жизнь» и другие.
На ужине собралось огромное количество именитых гостей в прекрасных нарядах. Елизавета Боярская
, Ингеборга Дапкунайте
, Аглая Тарасова
, Кандидат в Президенты
, Катерина Шпица
, Дарья Мороз
и многие другие украсили собой елочку, впадающую на их фоне в сплошное сиротство.
А в это же время в зале «Барвиха
Лухари
Luxury Village» прошли съемки новогоднего выпуска Comedy Club Karaoke Star на ТНТ. Гостями этого мероприятия стали преимущественно артисты, имена которых ассоциируются с контентом канала: Кристина Асмус
, Яна Троянова
, Михаил Галустян
, Семен Слепаков
, Ольга Бузова
, Анна Хилькевич
, Александр Ревва
, Екатерина Скулкина
и другие.
В Лондоне тем же вечером в легендарном театре Друри-Лейн состоялась 63-я церемония вручения театральных наград London Evening Standard Theatre Awards, учрежденная одноименной газетой Evening Standard. На красной дорожке в тот вечер блистали Кира Найтли
, Кейт Бланшетт
, Колин Ферт
с женой Ливией, Сьюки Уотерхаус, Поппи Делевинь
, Кристиан Слэйтер
, Аннабелль Уоллис
и другие.
5 декабря в московском отеле Ritz-Carlton состоялась презентация капсульной коллекции одежды бренда DEMURYA CHRISTMAS. Посидеть в уютных креслах отельных номеров пришли Олеся Судзиловская
, Ирина Пегова
, Валерия Гай Германика
, Катерина Шпица
, Екатерина Стриженова
, Ольга Кабо
, Зоя Бербер
и другие.
В этот же вечер в кинотеатре «Октябрь» на премьеру фильма Кирилла Плетнева «Жги!»
пришли Светлана Ходченкова
, Ольга Бузова
, Виктория Исакова
, Надежда Михалкова
, Лариса Удовиченко
, Мария Миронова
и другие.
А 6 декабря в рамках фестиваля «Бесценные города в кино» состоялся предпремьерный показ комедии трагических обстоятельств «Вечеринка»
британского режиссера Салли Поттер
. Среди гостей мероприятия были Любовь Толкалина
с дочерью Марией Кончаловской, Ирина Старшенбаум
, Лукерья Ильяшенко
, Маруся Зыкова
и другие.
Пока российское издание журнала The Hollywood Reporter подводило итоги года в Москве
, в Лос-Анджелесе в этот же день состоялся торжественный завтрак американского издания The Hollywood Reporter. На завтраке чествовали женщин, достигших больших успехов в индустрии кино и шоу-бизнеса. На мероприятие приехали Дженнифер Лоуренс
, Анджелина Джоли
, Эмми Россум
, Лили Коллинз
и другие.
Основной темой беседы на завтраке стала проблема сексуального насилия вообще, и в индустрии кино в частности. С речью выступили Дженнифер Лоуренс и, конечно же, Анджелина.
7 декабря журнал GQ собрал в Лос-Анджелесе своих звездных друзей и героев обложек. Корпоратив посетили Роберт Паттинсон
, Кейт Бекинсейл
, Галь Гадот
, София Бутелла
, Джеймс Марсден
и так далее.
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