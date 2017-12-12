Стас Садальский раскритиковал Юлию Меньшову и Максима Галкина

Еще в августе стало известно, что на замену Андрею Малахову
в шоу «Сегодня вечером» Первый канал пригласил Максима Галкина
и Юлию Меньшову
.
После выхода в эфир дебютного выпуска шоу с новыми главными лицами в Сети разгорелся скандал. Тандем Галкина и Меньшовой был категорически не принят телезрителями.
Сейчас ситуация не изменилась. Зрители продолжают критиковать Юлию и Максима на просторах Интернета и требуют замены ведущих.
С ними солидарен и актер театра и кино Станислав Садальский
, который вообще не постеснялся сравнить Меньшову и Галкина с «красующимися друг перед другом мартышками».
«Посмотрел «В субботу вечером» на Первом. И что? Дилетант разговаривает с дилетантом. Пустой и ещё пустее... Константин Львович, ну, не можете это не увидеть, что две абсолютные красующиеся друг перед другом мартышки по определению не могут вести эту программу!»
— написал Садальский в своем Инстаграме
.
Актер также дал дельный совет интернет-пользователям. Он предложил им самим выдвинуть желаемые кандидатуры на пост ведущего вечернего телешоу.
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