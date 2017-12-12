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Стас Садальский раскритиковал Юлию Меньшову и Максима Галкина

12 декабря
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12 декабря 2017
Еще в августе стало известно, что на замену Андрею Малахову в шоу «Сегодня вечером» Первый канал пригласил Максима Галкина и Юлию Меньшову.

Стас Садальский раскритиковал Юлию Меньшову и Максима Галкина

После выхода в эфир дебютного выпуска шоу с новыми главными лицами в Сети разгорелся скандал. Тандем Галкина и Меньшовой был категорически не принят телезрителями.

Сейчас ситуация не изменилась. Зрители продолжают критиковать Юлию и Максима на просторах Интернета и требуют замены ведущих.

Стас Садальский раскритиковал Юлию Меньшову и Максима Галкина

С ними солидарен и актер театра и кино Станислав Садальский, который вообще не постеснялся сравнить Меньшову и Галкина с «красующимися друг перед другом мартышками».

«Посмотрел «В субботу вечером» на Первом. И что? Дилетант разговаривает с дилетантом. Пустой и ещё пустее... Константин Львович, ну, не можете это не увидеть, что две абсолютные красующиеся друг перед другом мартышки по определению не могут вести эту программу!»написал Садальский в своем Инстаграме.

Актер также дал дельный совет интернет-пользователям. Он предложил им самим выдвинуть желаемые кандидатуры на пост ведущего вечернего телешоу.
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Стас Садальский раскритиковал Юлию Меньшову и Максима Галкина фотографии
Стас Садальский раскритиковал Юлию Меньшову и Максима Галкина фотографии
Стас Садальский раскритиковал Юлию Меньшову и Максима Галкина фотографии
Стас Садальский раскритиковал Юлию Меньшову и Максима Галкина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 3
Анна Ан. (Москва)   11.12.2017 - 22:17
Кто такой этот Садальский и кто дал ему право оскорблять людей? Лично мне очень нравятся новые ведущие. Малахов уже надоел. С Юлей и Максимом передача стала совсем другой,теплее что ли.. читать далее>>
№ 2
G@ryVan (St.Peterburg)   11.12.2017 - 18:44
По поводу Меньшовой - не скажу... А Галкин - не того размаха личность. Не вписывается. Даёшь Садальского! читать далее>>
№ 1
Римма Марковна (Алма-Ата)   11.12.2017 - 12:00
Видела только одну программу с новыми ведущими ... "Сегодня вечером. Памяти Эльдара Рязанова. Выпуск от 18.11.2017" - на мой взгляд нормально вели. Но мне не хватает Андрея Малахова - все же... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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