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Алексей Панин два дня прожил с бомжами

12 декабря
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12 декабря 2017
Российский актер Алексей Панин два дня прожил на Казанском вокзале в Москве в обществе бездомных в рамках своего нового проекта. Чтобы рассказать об этом, он выложил промо-ролик на своей страничке в Инстаграме.

Алексей Панин два дня прожил с бомжами

Панин сообщил в соцсети, что запустил документальный проект «Погружение», посвященный жизни бездомных. Для полного «погружения» в трагичные истории людей, оставшихся на улице, актер решил пожить с ними бок о бок на вокзале.

«В данный момент Москва насчитывает более 15 тысяч бомжей. У каждого из них своя история», - говорит Панин после демонстративного выхода из автомобиля «BMW».

По словам актера, цель проекта — не осуждение бомжей, а попытка понять, когда в их жизни настал переломный момент, который отправил их жить на улицу.
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Алексей Панин два дня прожил с бомжами фотографии
Алексей Панин два дня прожил с бомжами фотографии
Алексей Панин два дня прожил с бомжами фотографии
Алексей Панин два дня прожил с бомжами фотографии
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№ 1
рыжий кот рыжий кот   12.12.2017 - 06:42
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