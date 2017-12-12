Дети Спартака Мишулина объявили о перемирии

На протяжении нескольких месяцев российские телезрители были свидетелями публичных разборок между Кариной Мишулиной
и актером Тимуром Еремеевым
, который заявил, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина
.
Пик конфликта пришелся на недавний выпуск программы «Пусть говорят»
, в котором были обнародованы результаты ДНК-теста, и стало очевидно, что Еремеев не лгал.
Карина отказалась находится с братом в одной студии и была непримирима.
Но вчера актриса поделилась со своими подписчиками в Инстаграме приятной новостью
- они с Тимуром объявили о перемирии и встретились за ужином в ресторане.
«Это был непростой путь для меня. Путь полный боли, непонимания, обид и слез. Но добро должно побеждать! И начало я думаю положено)
P.S :Всем , кто переживал за нас - спасибо! Кто критиковал меня- тоже спасибо. Вы все очень помогли»
- написала актриса.
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