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Дети Спартака Мишулина объявили о перемирии

12 декабря
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12 декабря 2017
На протяжении нескольких месяцев российские телезрители были свидетелями публичных разборок между Кариной Мишулиной и актером Тимуром Еремеевым, который заявил, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина.
Пик конфликта пришелся на недавний выпуск программы «Пусть говорят», в котором были обнародованы результаты ДНК-теста, и стало очевидно, что Еремеев не лгал.
Карина отказалась находится с братом в одной студии и была непримирима.
Но вчера актриса поделилась со своими подписчиками в Инстаграме приятной новостью - они с Тимуром объявили о перемирии и встретились за ужином в ресторане.

Дети Спартака Мишулина объявили о перемирии

«Это был непростой путь для меня. Путь полный боли, непонимания, обид и слез. Но добро должно побеждать! И начало я думаю положено)
P.S :Всем , кто переживал за нас - спасибо! Кто критиковал меня- тоже спасибо. Вы все очень помогли» - написала актриса.
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Дети Спартака Мишулина объявили о перемирии фотографии
Дети Спартака Мишулина объявили о перемирии фотографии
Дети Спартака Мишулина объявили о перемирии фотографии
Дети Спартака Мишулина объявили о перемирии фотографии
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