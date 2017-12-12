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Паулина Андреева рассказала о причинах отказа от соцсетей

12 декабря
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12 декабря 2017
Паулина Андреева стала героиней нового номера петербургского журнала «Собака», в интервью которому рассказала о переезде в Москву, любимых книгах и об отказе от социальных сетей.

Паулина Андреева рассказала о причинах отказа от соцсетей

О переезде из Петербурга в Москву

«Когда я поступила в школу-студию МХАТ, то со мной на курсе учились пятьдесят процентов приезжих, таких же, как и я, из разных городов. Мы жили в институте и в общежитии, создав свое государство в государстве. Мы ведь, по сути, все эти четыре года Москвы не знали. Потом я поступила в МХТ имени Чехова, а это соседняя дверь со школой-студией. Там тоже совершенно отдельный мир, тоже свое государство. Кстати, обитание во внутренней империи — это очень петербургская черта, поэтому объемную Москву с совсем разными людьми я начинаю узнавать только сейчас. Это очень любопытный процесс. И знаешь, что я тебе скажу: людей все же полезно знать немного».

Об отказе от социальных сетей

«Я изо всех сил держусь за свою свободу. Социальную свободу ходить туда, куда мне нравится, не думать о том, узнают ли меня в магазине, пекарне, метро или троллейбусе. А я, кстати, просто обожаю в нашем родном городе ездить на троллейбусе, особенно по Невскому проспекту. И я стараюсь сама не превращать свою жизнь в шаблон, в который ее все время пытаются превратить другие. Обо мне постоянно пишут что-то такое, чем я вообще не являюсь. Приходится отбиваться от чужих проекций…
Я увидела мир в гораздо более широком спектре, когда вдруг усиленно заинтересовала все окружающее меня журналистское, и не только, пространство. И узнала о том, что есть реально мощная dark side, хейтеры, огромное количество ненависти, зла, раздражения. Все это стало открытием, потому что я жила в своем микромире: служила в театре, снималась в кино. До этой волны мои фотографии не комментировали в запредельном количестве, не обсуждали, почему я, например, завязала волосы в хвост, а не распустила. И до этого открытия мне нравилось жить гораздо больше, объективно и откровенно говоря».

О книгах, в пространстве которых хотелось бы оказаться

«В «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте! Это абсолютно прекрасная книга, которая должна к каждой девочке попасть в определенном возрасте, чтобы нарисовать ей прекрасный мир романтизма, влюбленности. Для меня это была целая Вселенная. Я проживала все-все вместе с героиней. Более того, я настолько представляла себя на ее месте, что могу точно сказать: Джейн Эйр, безусловно, была я сама в собственном воображении. Но описать это невозможно, потому что все возникало в моменте и никакое слово не передаст детского воображения, открытия и всех первых чувств, которые ты переживаешь вплоть до влюбленности в вымышленного мистера Рочестера. Признаюсь, еще весь «Гарри Поттер» был прочитан от корки до корки».
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Паулина Андреева рассказала о причинах отказа от соцсетей фотографии
Паулина Андреева рассказала о причинах отказа от соцсетей фотографии
Паулина Андреева рассказала о причинах отказа от соцсетей фотографии
Паулина Андреева рассказала о причинах отказа от соцсетей фотографии
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