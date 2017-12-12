Ольга Бузова не оправдала надежд руководства Первого канала

«Поклонники» творчества Ольги Бузовой могут порадоваться - дебют артистки на Первом канале был ярким, но очень коротким. По слухам, руководство канала приняло решение закрыть программу «Бабий бунт», ведущими которой были Ольга Бузова, Юлия Барановская, Татьяна Васильева, Софико Шеварднадзе и Елена Абитаева. Напомним, что впервые программа вышла в конце ноября. Но несколько выпусков спустя передача перестала выходить в эфир.
По словам источников, шоу было экспериментальным, было отснято всего несколько выпусков, так как у руководства канала не было уверенности в том, что шоу придется аудитории по вкусу. И вот, действительно, не пришлось - после низких рейтингов программу убрали из сетки вещания.
Надежда на то, что Бузова привнесет «хайпа», благодаря которому рейтинги взлетят до небес, не оправдалась. Скандальное поведение звезды «Дома-2» вызвало у «коренной аудитории Первого канала» только раздражение. В первом же выпуске передачи Бузова повздорила с соведущими и покинула студию со словами «мне это нах*р не надо», наслав на них проклятие «никаких» рейтингов.
В другом выпуске ведущую довел до слез гость программы Артур Цветков (виджей Арчи), выразивший в своем Инстаграме подозрение, что Ольга превращает шоу в «Дом-3». Ольга решила разобраться с Цветковым в эфире шоу. И за две минуты превратила шоу в балаган на лобном месте.
В следующем выпуске Ольгу раскритиковала соведущая Татьяна Васильева, по мнению которой Ольга ошибается, если думает, что страна хочет ее видеть».
обсуждение >>