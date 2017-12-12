«Русское Радио» еще и покажет: Александр Петров и Резо Гигинеишвили в телевизионном радиоформате

С 13 декабря утреннее шоу «Русские Перцы», выходящее по будням на «Русском Радио», обзаведется онлайн-трансляцией из Большой мультимедийной студии. Теперь слушатели «Русского Радио» будут иметь возможность увидеть, чем занимаются ведущие, пока в эфире звучит музыка, «как бодрятся по утрам звёзды», а также не только услышать, но и увидеть концерты любимых исполнителей.
В эту среду слушателей-зрителей ждет праздничное шоу с живым концертом и звездными гостями, среди которых Любимый Актер Портала Кино-Театр.ру Александр Петров
(с 11.00 до 12.00) и режиссер Резо Гигинеишвили
(с 14.00 до 15.00).
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