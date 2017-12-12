ревью

Ален Шаба: «Я долго искал своих эльфов»

«Русское Радио» еще и покажет: Александр Петров и Резо Гигинеишвили в телевизионном радиоформате

Очень много негатива

Паулина Андреева рассказала о причинах отказа от соцсетей

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Стабильность – признак мастера: Никита Михалков вновь возглавил Союз кинематографистов

На посту председателя общественной организации режиссер скромно разменял третий десяток, но «волю коллег» проигнорировать не мог