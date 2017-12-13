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Джордж и Амаль Клуни обезопасили пассажиров во время совместного полета

13 декабря
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13 декабря 2017
Актер Джордж Клуни и его супруга Амаль поразили пассажиров рейса, которым летели сами, своей заботой. Направляясь в Англию всей большой счастливой семьей, с близнецами Эллой и Александром, они раздали всем в самолете наушники с шумоподавлением.

Джордж и Амаль Клуни обезопасили пассажиров во время совместного полета

Очевидно, семья Клуни переживала, что дети могут вести себя крайне беспокойно во время длительного перелета. И дабы не вывести пассажиров из себя, они преждевременно извинились за возможные неудобства.

«Заранее приносим свои извинения», — было написано в записке, которую получил каждый пассажир вместе с наушниками.
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Джордж и Амаль Клуни обезопасили пассажиров во время совместного полета фотографии
Джордж и Амаль Клуни обезопасили пассажиров во время совместного полета фотографии
Джордж и Амаль Клуни обезопасили пассажиров во время совместного полета фотографии
Джордж и Амаль Клуни обезопасили пассажиров во время совместного полета фотографии
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