Джордж и Амаль Клуни обезопасили пассажиров во время совместного полета

Актер Джордж Клуни
и его супруга Амаль поразили пассажиров рейса, которым летели сами, своей заботой. Направляясь в Англию всей большой счастливой семьей, с близнецами Эллой и Александром, они раздали всем в самолете наушники с шумоподавлением.
Очевидно, семья Клуни переживала, что дети могут вести себя крайне беспокойно во время длительного перелета. И дабы не вывести пассажиров из себя, они преждевременно извинились за возможные неудобства.
«Заранее приносим свои извинения», — было написано в записке, которую получил каждый пассажир вместе с наушниками.
обсуждение >>