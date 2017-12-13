Ольга Медынич призналась, что чувствует себя заложницей амплуа

Будущей весной телеканал НТВ выпустит новую драматическую картину «Медное солнце», главные роли в которой сыграли Владимир Машков
и Ольга Медынич
. Мы привыкли видеть актрису-комика в кардинально другом амплуа. Сама Ольга в одном из интервью призналась, что благодарна съемочной команде за возможность попробовать себя в драме.
«Получить драматическую роль — большое счастье для меня. Конечно, есть мнение, что комик может существовать только в комедии. Я нормально реагирую на такие убеждения — такие стереотипы существуют в каждой профессии. Преодолеть их трудно. Актерам комедийного жанра редко дают шанс показать себя с другой стороны, и это прекрасно, что режиссер «Медного солнца» Карен Оганесян увидел это во мне. Зритель должен знать, что не бывает только комедийных и только драматических актеров: нас всех учат быть артистами. То, как тебя начинают представлять на телевидении, — другой вопрос. Но в театре я играю драматические роли»
, - рассказала Медынич.
Актриса также поделилась деталями образа своей героини – цельной, бескомпромиссной девушки-медика.
«В критических ситуациях женщина может впасть в истерику, но мой персонаж понимает, что ее задача в сложившихся условиях — быть сильной и собранной. И все-таки она медик, а у всех врачей есть защитная броня. Без цинизма им не выжить. Конечно, она все чувствует и переживает, но прячет свои эмоции глубоко внутри, потому что не может подвести людей. К ней приходят за помощью, и она должна решать вопросы, успокаивать, принимать решения»
, - поведала Ольга.
Так как сериал охватывает период развала СССР, когда кризис коснулся каждого в стране, Медынич не смогла не поделиться, как же ее семья пережила эти тяжелые времена.
«Мне было 10 лет, я все хорошо помню… Родители переживали, ведь мой папа — военный. Мы жили в Северодвинске, его часть была под угрозой расформирования, но больше всего родители боялись, что начнется война. Помню этот страх, когда смотрели новости по телевизору… Хотя, на мой взгляд, в то время люди жили в состоянии аффекта и до последнего не осознавали, что все это происходит именно с ними и что это все не случайность»
, - рассказала актриса.
Также Ольга высказалась о специфике актерской профессии и подчеркнула, что зачастую у нее нет права выбора в работе.
«У нас очень зависимая профессия, и я снимаюсь по большей части в комедийных проектах не столько потому, что это мой выбор, а потому, что мне это предлагают. Да, я обожаю комедии, но и они отличаются друг от друга: бывают саркастические, а бывают и грустные. И хочется разнообразия, чтобы показать все, что у меня внутри. Хочу ошибаться, преодолевать себя, но всегда идти вперед»
, - призналась Медынич.
На вопрос, хочет ли она положить начало актерской династии, актриса ответила, что не желает каким-то образом влиять на выбор ее ребенка.
«Я пока ничего не делаю для того, чтобы мой сын был артистом, хотя могла бы — водить ребенка по кастингам и съемкам можно с рождения. Но я знаю, что такое съемки, и это не так уж весело. Это работа, а не развлечение. Если мой ребенок захочет зарабатывать именно так, я помогу, но это должен быть его выбор»
, - заявила Ольга.
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