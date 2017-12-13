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Ольга Медынич призналась, что чувствует себя заложницей амплуа

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13 декабря 2017
Будущей весной телеканал НТВ выпустит новую драматическую картину «Медное солнце», главные роли в которой сыграли Владимир Машков и Ольга Медынич. Мы привыкли видеть актрису-комика в кардинально другом амплуа. Сама Ольга в одном из интервью призналась, что благодарна съемочной команде за возможность попробовать себя в драме.

Ольга Медынич призналась, что чувствует себя заложницей амплуа

«Получить драматическую роль — большое счастье для меня. Конечно, есть мнение, что комик может существовать только в комедии. Я нормально реагирую на такие убеждения — такие стереотипы существуют в каждой профессии. Преодолеть их трудно. Актерам комедийного жанра редко дают шанс показать себя с другой стороны, и это прекрасно, что режиссер «Медного солнца» Карен Оганесян увидел это во мне. Зритель должен знать, что не бывает только комедийных и только драматических актеров: нас всех учат быть артистами. То, как тебя начинают представлять на телевидении, — другой вопрос. Но в театре я играю драматические роли», - рассказала Медынич.

Актриса также поделилась деталями образа своей героини – цельной, бескомпромиссной девушки-медика.

«В критических ситуациях женщина может впасть в истерику, но мой персонаж понимает, что ее задача в сложившихся условиях — быть сильной и собранной. И все-таки она медик, а у всех врачей есть защитная броня. Без цинизма им не выжить. Конечно, она все чувствует и переживает, но прячет свои эмоции глубоко внутри, потому что не может подвести людей. К ней приходят за помощью, и она должна решать вопросы, успокаивать, принимать решения», - поведала Ольга.

Так как сериал охватывает период развала СССР, когда кризис коснулся каждого в стране, Медынич не смогла не поделиться, как же ее семья пережила эти тяжелые времена.

«Мне было 10 лет, я все хорошо помню… Родители переживали, ведь мой папа — военный. Мы жили в Северодвинске, его часть была под угрозой расформирования, но больше всего родители боялись, что начнется война. Помню этот страх, когда смотрели новости по телевизору… Хотя, на мой взгляд, в то время люди жили в состоянии аффекта и до последнего не осознавали, что все это происходит именно с ними и что это все не случайность», - рассказала актриса.

Ольга Медынич призналась, что чувствует себя заложницей амплуа

Также Ольга высказалась о специфике актерской профессии и подчеркнула, что зачастую у нее нет права выбора в работе.

«У нас очень зависимая профессия, и я снимаюсь по большей части в комедийных проектах не столько потому, что это мой выбор, а потому, что мне это предлагают. Да, я обожаю комедии, но и они отличаются друг от друга: бывают саркастические, а бывают и грустные. И хочется разнообразия, чтобы показать все, что у меня внутри. Хочу ошибаться, преодолевать себя, но всегда идти вперед», - призналась Медынич.

На вопрос, хочет ли она положить начало актерской династии, актриса ответила, что не желает каким-то образом влиять на выбор ее ребенка.

«Я пока ничего не делаю для того, чтобы мой сын был артистом, хотя могла бы — водить ребенка по кастингам и съемкам можно с рождения. Но я знаю, что такое съемки, и это не так уж весело. Это работа, а не развлечение. Если мой ребенок захочет зарабатывать именно так, я помогу, но это должен быть его выбор», - заявила Ольга.
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Ольга Медынич призналась, что чувствует себя заложницей амплуа фотографии
Ольга Медынич призналась, что чувствует себя заложницей амплуа фотографии
Ольга Медынич призналась, что чувствует себя заложницей амплуа фотографии
Ольга Медынич призналась, что чувствует себя заложницей амплуа фотографии
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