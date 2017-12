Николай Костер-Вальдау шпионит за детьми

Датский актер Николай Костер-Вальдау , прославившийся на весь мир ролью Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов» принял участие в съемках пародийной рекламы магазина на диване для шоу Джимми Киммела. Переосмыслив образ «эльфа на полке» (the elf on the shelf), Николай выступил в альтернативном образе - Ланнистер на перилах (Lannister on the bannister).Благодаря завербованным эльфам, которые пристально наблюдают с полки за поведением деток в период между Днем Благодарения и Рождеством, Санта узнает, кто себя вёл хорошо, а кто - плохо. Примерно таким же шпионажем занимается Ланнистер на перилах, попутно рассказывая детям истории о красной свадьбе и приставая к белокурой хозяйке дома.