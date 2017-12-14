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Николай Костер-Вальдау шпионит за детьми

14 декабря
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14 декабря 2017
Датский актер Николай Костер-Вальдау, прославившийся на весь мир ролью Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов» принял участие в съемках пародийной рекламы магазина на диване для шоу Джимми Киммела. Переосмыслив образ «эльфа на полке» (the elf on the shelf), Николай выступил в альтернативном образе - Ланнистер на перилах (Lannister on the bannister).

Николай Костер-Вальдау шпионит за детьми

Благодаря завербованным эльфам, которые пристально наблюдают с полки за поведением деток в период между Днем Благодарения и Рождеством, Санта узнает, кто себя вёл хорошо, а кто - плохо. Примерно таким же шпионажем занимается Ланнистер на перилах, попутно рассказывая детям истории о красной свадьбе и приставая к белокурой хозяйке дома.

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Николай Костер-Вальдау шпионит за детьми фотографии
Николай Костер-Вальдау шпионит за детьми фотографии
Николай Костер-Вальдау шпионит за детьми фотографии
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