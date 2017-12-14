Путин раскритиковал предвыборную кампанию Ксении Собчак

В конце октября Ксения Собчак объявила о решении участвовать в президентских выборах в 2018 году. 14 декабря Кандидат появилась на пресс-конференции главы Российской Федерации, чтобы лично задать Владимиру Путину вопрос о проблемах, с которыми сталкиваются лидеры оппозиции при попытки пройти на выборы. В пример она привела Алексея Навального, который не может баллотироваться по причине «фиктивных» уголовных дел.
Отвечая на вопрос, Путин сравнил Навального с Саакашвили и подверг критике предвыборную кампанию Собчак, указав на отсутствие позитивной программы действий и желании дестабилизировать ситуацию в стране.
«Вот вы идете под лозунгом «Против всех». Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?» - задал вопрос президент под одобрительные аплодисменты присутствующих. «По поводу персонажей, которых вы упомянули. Вот уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких пар…извините, саакашвили? Вот те, кого вы назвали, это Саакашвили, только в российском издании. И вы хотите, чтобы такие саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Мы все это уже проходили. Вы что, хотите все это вернуть? Я уверен, что абсолютное подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит».
Собчак осталась недовольна ответом: «Ответом Путина я не удовлетворена, потому что, по сути, ответа на вопрос, по какой причине человека, который добился признания фиктивности и политизированности уголовного преследования, не пускают на эти выборы, я так и не получила».
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