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Гоша Куценко посвятил песню Дмитрию Марьянову

15 декабря
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15 декабря 2017
Прошло ровно два месяца, как не стало актера Дмитрия Марьянова. 13 декабря в московском кинотеатре «Пионер» в память об актере показали фильм «Игра в правду», в котором Дмитрий исполнил одну из главных ролей.

Гоша Куценко посвятил песню Дмитрию Марьянову

Гоша Куценко представил перед показом видеоролик на песню, которую актер написал в память о покойном друге.

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Гоша Куценко посвятил песню Дмитрию Марьянову фотографии
Гоша Куценко посвятил песню Дмитрию Марьянову фотографии
Гоша Куценко посвятил песню Дмитрию Марьянову фотографии
Гоша Куценко посвятил песню Дмитрию Марьянову фотографии
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