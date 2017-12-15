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Дастин Хоффман пытался соблазнить несовершеннолетнюю подругу своей дочери

15 декабря
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15 декабря 2017
В начале ноября на волне откровений о темной стороне Голливуда актера Дастина Хоффмана обвинила в сексуальных домогательствах блогер Анна Грэм Хантер. За этим обвинением последовали еще два аналогичных заявления. И после небольшого затишья появились еще три жертвы актера, поделившиеся своими историями.

Дастин Хоффман пытался соблазнить несовершеннолетнюю подругу своей дочери

Кори Томас дружила в 1980 году с дочерью Хоффмана Кариной. На тот момент Кори было 16 лет. Актер, будучи разведенным с матерью Карины, жил в отеле неподалеку от дочери и бывшей жены. Как-то раз Кори Томас оказалась в гостиничном номере Хоффмана. До этого она гуляла с Кариной и Хоффманом, но родители, которые должны были ее забрать, запаздывали. Актер предложил подождать их в отеле. В отель они пошли втроем, но вскоре Карине пришло время идти домой делать уроки, и Кори осталась с Дастином наедине.

Актер принял душ, и вышел к девочке в одном полотенце, которое случайно с него «упало».

«Он стоял передо мной голый. Я была шокирована. Это был первый раз, когда я увидела голого мужчину. Я не знала, что делать. И он наслаждался этим, наслаждался тем, что он голый», - вспоминает Кори Томас.

После этого Хоффман, которому на тот момент было 43 года, попросил подружку своей дочери помассировать ему ноги. Девочка согласилась, поскольку «не понимала, что могла отказаться». Хоффман при этом все время напоминал ей, что он голый и предлагал на него посмотреть. Молчала все эти годы Кори из-за пресловутого стыда.

Другая обвинительница Хоффмана - Мелисса Кестер, работала с актером во время озвучки фильма «Иштар». По словам Кестер, Хоффман во время записи в студии незаметно залез к ней в трусы: «Он засунул пальцы прямо в меня. Самое ужасное, что в тот момент я не знала, что делать. Я просто застыла». При этом в студии вместе с ними находились другие люди, среди которых парень Кестер, которому она постыдилась говорить о произошедшем с ней.

Третья жертва Хоффмана пожелала не раскрывать своего имени. С ней произошла примерно такая же ситуация, как и с Кестер. Хоффман распустил свои пальцы на полном ходу в машине, полной членов съемочной группы.
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Дастин Хоффман пытался соблазнить несовершеннолетнюю подругу своей дочери фотографии
Дастин Хоффман пытался соблазнить несовершеннолетнюю подругу своей дочери фотографии
Дастин Хоффман пытался соблазнить несовершеннолетнюю подругу своей дочери фотографии
Дастин Хоффман пытался соблазнить несовершеннолетнюю подругу своей дочери фотографии
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