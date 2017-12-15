Дуэйн Джонсон решил баллотироваться на пост президента США

Не только в России наблюдается повышенное желание граждан баллотироваться на пост президента
. Рестлер и актер Дуэйн «Скала» Джонсон
заявил в интервью изданию Variety, что готов побороться за пост Президента США в 2024 году. К сожалению раньше (в ноябре 2020 года) актер участвовать в выборах не сможет - у него уже расписан график съемок. Но что до 2024 года, то, кажется, он предельно серьезен.
«Я никогда не бил себя в грудь и публично не говорил, что хочу баллотироваться в президенты. Однако когда этого захотели американцы, мне понравилась идея. Я послушал мнения многих людей и всерьез стал думать об этом. Я не против стать президентом. Я хорошо понимаю и разбираюсь в том, чем занимаюсь сейчас, однако политика - мое слабое место, так что буду учиться и пытаться узнать как можно больше»
- признался в интервью Дуэйн. Ну что ж, у него есть целых 8 лет на образование.
Всерьез задуматься о политической карьере актер решил после того, как прошлым летом в Федеральную избирательную комиссию пришла заявка на его участие в выборах 2020 года. Заявку послал некий Кентон Тилфорд. Видимо, поклонник.
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