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Дуэйн Джонсон решил баллотироваться на пост президента США

15 декабря
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15 декабря 2017
Не только в России наблюдается повышенное желание граждан баллотироваться на пост президента. Рестлер и актер Дуэйн «Скала» Джонсон заявил в интервью изданию Variety, что готов побороться за пост Президента США в 2024 году. К сожалению раньше (в ноябре 2020 года) актер участвовать в выборах не сможет - у него уже расписан график съемок. Но что до 2024 года, то, кажется, он предельно серьезен.

Дуэйн Джонсон решил баллотироваться на пост президента США

«Я никогда не бил себя в грудь и публично не говорил, что хочу баллотироваться в президенты. Однако когда этого захотели американцы, мне понравилась идея. Я послушал мнения многих людей и всерьез стал думать об этом. Я не против стать президентом. Я хорошо понимаю и разбираюсь в том, чем занимаюсь сейчас, однако политика - мое слабое место, так что буду учиться и пытаться узнать как можно больше» - признался в интервью Дуэйн. Ну что ж, у него есть целых 8 лет на образование.

Всерьез задуматься о политической карьере актер решил после того, как прошлым летом в Федеральную избирательную комиссию пришла заявка на его участие в выборах 2020 года. Заявку послал некий Кентон Тилфорд. Видимо, поклонник.
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Дуэйн Джонсон решил баллотироваться на пост президента США фотографии
Дуэйн Джонсон решил баллотироваться на пост президента США фотографии
Дуэйн Джонсон решил баллотироваться на пост президента США фотографии
Дуэйн Джонсон решил баллотироваться на пост президента США фотографии
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