Валентин Гафт перенес операцию

Намедни народный артист Валентин Гафт
попал в больницу и перенес тяжелую операцию. По причине госпитализации актеру пришлось отменить показ своего авторского спектакля.
По словам режиссера Саида Багова, близкого друга артиста, у Гафта была старая травма руки, которая в последнее время не давала ему жить спокойно. Из-за невыносимой боли Валентин Иосифович своевременно решил обратиться к специалистам.
Три года назад Валентин Гафт перенес сложную операцию на сердце, после которой его ввели в состояние медикаментозной комы. Однако, оправившись, артист нашел в себе силы вернуться к активной работе в театре.
15 декабря на сцене столичного театра «Современник» должен был состояться показ спектакля «Пока существует пространство», автором и исполнителем главной роли которого является Валентин Иосифович. Но его пришлось перенести на февраль будущего года.
Однако Валентин Иосифович планирует возвратиться на сцену уже 29 декабря.
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