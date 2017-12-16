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Меган Маркл и принц Гарри объявили дату свадьбы

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16 декабря 2017
Актриса из сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл и ее жених, наследник королевского престола Соединенного Королевства, официально оформят свои отношения весной наступающего года. Кенсингтонский дворец погуляет на свадьбе в конце мая.

Меган Маркл и принц Гарри объявили дату свадьбы

«Его Королевское Высочество принц Генрих Уэльский и госпожа Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года», - объявляется в официальном Инстаграм-аккаунте Кенсингтонского дворца.

Ранее Меган и Гарри уже объявляли, что церемония назначена на май, и пройдет она в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

В сентябре Меган Маркл впервые открыто рассказала о романе с принцем. 8 ноября Кенсингтонский дворец подтвердил догадки прессы об отношениях наследника королевской династии с актрисой. А 27 ноября принц сделал Маркл предложение.
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Меган Маркл и принц Гарри объявили дату свадьбы фотографии
Меган Маркл и принц Гарри объявили дату свадьбы фотографии
Меган Маркл и принц Гарри объявили дату свадьбы фотографии
Меган Маркл и принц Гарри объявили дату свадьбы фотографии
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