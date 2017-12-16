Меган Маркл и принц Гарри объявили дату свадьбы

Актриса из сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл
и ее жених, наследник королевского престола Соединенного Королевства, официально оформят свои отношения весной наступающего года. Кенсингтонский дворец погуляет на свадьбе в конце мая.
«Его Королевское Высочество принц Генрих Уэльский и госпожа Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года»
, - объявляется в официальном Инстаграм-аккаунте Кенсингтонского дворца.
Ранее Меган и Гарри уже объявляли, что церемония назначена на май, и пройдет она в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.
В сентябре Меган Маркл впервые открыто рассказала о романе с принцем
. 8 ноября Кенсингтонский дворец подтвердил догадки прессы об отношениях наследника королевской династии с актрисой. А 27 ноября принц сделал Маркл предложение
.
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