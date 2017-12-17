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«Вы скоты или люди?!»: Ксения Алферова заступилась за сотрудников магазина косметики

17 декабря
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17 декабря 2017
Актриса театра и кино Ксения Алфёрова написала полный гнева и возмущения пост о том, как была шокирована самодурством руководства одного из престижных сетевых магазинов косметики.

«Случайно зашла в магазин Летуаль ! Мне помогала красивая, интеллигентная женщина, профессионал своего дела. Меня удивило, что на правой щеке у неё красовалась огромная цифра 16, написанная синей ручкой! Я поинтересовалась, что это значит! И тут она вся как-то съёжилась, опустила глаза и, с трудом сдерживая слезы, тихо проговорила, что эти цифры означают время окончания Акции! Я остолбенела! Не поверила своим ушам! Переспросила! Оглянулась и обомлела! Все продавцы ходили по магазину с цифрами на лице!!!» - рассказала актриса в своем Инстаграме.

«Вы скоты или люди?!»: Ксения Алферова заступилась за сотрудников магазина косметики

«Вдумайтесь! Руководство компании заставляет своих сотрудников каждый день писать на лице цифры! На мой вопрос, почему не на лбу, милая женщина ответила, что до этого они ещё, Слава Богу, не дошли!
Это что за ужас, клеймить своих сотрудников! Единственные ассоциации, которые возникают у меня - концлагерь или домашние животные!
Руководство - вы в уме?!!!!!! Вы скоты или люди?! Очевидно, что первое! Вы понимаете, что это унизительно?! Кто дал вам право унижать, обижать сотрудников, людей?! Вы каждый день пишите у себя на лице эти цифры и ходите так в офисе?! А потом с трудом стираете их, со слезами глядя на себя в зеркало, проклиная свою работу, того, кто это придумал, свою беспомощность, незащищённость?! (Я бы себя именно так чувствовала)
Так не может быть, так не должно быть!
Когда я сказала, что обязательно об этом напишу, ко мне подошёл мужчина (тоже сотрудник), и с мольбой в глазах попросил: «я вас очень прошу обязательно напишите, не забудьте!» ( руководство, сразу предупреждаю, на днях специально зайду и узнаю не влетело ли всем работающим у вас мужчинам), — пригрозила актриса.
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Ксения Алфёрова

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«Вы скоты или люди?!»: Ксения Алферова заступилась за сотрудников магазина косметики фотографии
«Вы скоты или люди?!»: Ксения Алферова заступилась за сотрудников магазина косметики фотографии
«Вы скоты или люди?!»: Ксения Алферова заступилась за сотрудников магазина косметики фотографии
«Вы скоты или люди?!»: Ксения Алферова заступилась за сотрудников магазина косметики фотографии
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обсуждение >>
№ 7
Клара Захаровна   18.12.2017 - 15:38
Какой ужас, молодец Ксения! Хоть кто-то заступился за бедных девчонок! Циферок не видела, но эти черные платья, в которые одели консультантов, меня просто из себя выводят! Писала в книге жалоб:... читать далее>>
№ 6
Харитон (СССР)   18.12.2017 - 05:47
Есть у нас Лена Летучая, которая одна! на всю страну заменяет СЭС. Ксюша может стать той, которая одна на всю страну заменит Трудовую Инспекцию. В стране полный бардак. Не соблюдается ТК, права работников... читать далее>>
№ 5
Марк Кириллов   17.12.2017 - 23:42
Молодец, Ксения! Я её всегда уважал, а после этого - ещё больше. Настоящий Человек. читать далее>>
№ 4
Jack-vorobei   17.12.2017 - 22:06
Молодец, Ксения! Ужас, мрак, что творится?! Сейчас, наверное, в каждой 7-ой из 10 организаций такое отношение к сотрудникам - как к рабам, как к быдлу, как к скоту! В погоне за длинным рублем... читать далее>>
№ 3
Blondie   17.12.2017 - 22:02
Какой ужас! читать далее>>
Всего сообщений: 7
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