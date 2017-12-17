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Виталина Цымбалюк-Романовская оставила Армена Джигарханяна без средств

17 декабря
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17 декабря 2017
Скандал вокруг актера Армена Джагирханяна продолжает набирать обороты. На этот раз новые подробности конфликта всплыли в программе «Новые русские сенсации» на НТВ. Адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов в эфире продемонстрировал полную выписку со счетов народного артиста. В итоге выяснилось, что, ничего не подозревая, артист лишился своего состояния.

Виталина Цымбалюк-Романовская оставила Армена Джигарханяна без средств

«Как видите, деньги снимались регулярно, часто - каждый день. Иногда снимали по три тысячи, иногда - по 200 тысяч. Я разговаривал с Арменом Борисовичем, и он подтвердил, что не давал разрешения на такие манипуляции. Это происходило без его ведома», - рассказал Парфенов.

Виталина Цымбалюк-Романовская оставила Армена Джигарханяна без средств

По мнению адвоката, все его состояние было украдено экс-супругой артиста Виталиной Цымбалюк-Романовской. Сам Джигарханян после всех разбирательств с бывшей женой отказывается общаться с журналистами.

Доверенное лицо Виталины Элина Мазур, в отличие от оппозиции, воздерживается от всяческих комментариев. Как оказалось, она больше не является юридическим представителем экс-супруги Джигарханяна, хотя и не прерывает с ней дружеские отношения.

«Я сложила с себя эти полномочия после того, как в суд были поданы иски. Дело в том, что здесь я не могу помогать Виталине, у нее для этого есть юристы. Сейчас таким юристом числится Лариса Анатольевна Широкова. Она полностью ведет дела Виталины. Однако, когда я позвонила Ларисе Анатольевне, она сказала, что ничего не знает о нынешней ситуации и лишь начинает разбираться в имеющейся информации», - заявила Мазур.

По мнению Элины, скандальная история вскоре должна закончиться, причем их безоговорочной победой. Однако адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов намерен до конца бороться за финансовое благополучие Армена Борисовича.
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Виталина Цымбалюк-Романовская оставила Армена Джигарханяна без средств фотографии
Виталина Цымбалюк-Романовская оставила Армена Джигарханяна без средств фотографии
Виталина Цымбалюк-Романовская оставила Армена Джигарханяна без средств фотографии
Виталина Цымбалюк-Романовская оставила Армена Джигарханяна без средств фотографии
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обсуждение >>
№ 6
Backspace (Лучший город Земли)   18.12.2017 - 19:52
каково испечешь, таково и съешь. читать далее>>
№ 5
ashy-2419 (Моск.обл.)   18.12.2017 - 14:07
Мир сошёл с ума ! И как долго наше ТВ будет пиарить эту патологически жадную особу и её подругу -содержательницу "Нумеров " . Таких в приличном ... читать далее>>
№ 4
Семруч (Ленинград)   18.12.2017 - 13:45
Виталинка скорей всего не думала, что Арменка протянет так долго. Тогда бы все обошлось без скандалов. читать далее>>
№ 3
Клавдия Зозуля-Жекова   18.12.2017 - 13:12
Ну я думаю артист сам виноват,глаза видели что брали,хотя многие пожилые мужчины очень льстят себе,ну какая тут любовь? читать далее>>
№ 2
Леонид Лампочкин   18.12.2017 - 03:00
Сложная ситуация,жалко всех,жаль хороших артистов,которые были вынуждены покинуть Театр.Увы,такова конъюнктура нашего времени. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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