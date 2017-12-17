Виталина Цымбалюк-Романовская оставила Армена Джигарханяна без средств

Скандал вокруг актера Армена Джагирханяна
продолжает набирать обороты. На этот раз новые подробности конфликта всплыли в программе «Новые русские сенсации» на НТВ. Адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов в эфире продемонстрировал полную выписку со счетов народного артиста. В итоге выяснилось, что, ничего не подозревая, артист лишился своего состояния.
«Как видите, деньги снимались регулярно, часто - каждый день. Иногда снимали по три тысячи, иногда - по 200 тысяч. Я разговаривал с Арменом Борисовичем, и он подтвердил, что не давал разрешения на такие манипуляции. Это происходило без его ведома»
, - рассказал Парфенов.
По мнению адвоката, все его состояние было украдено экс-супругой артиста Виталиной Цымбалюк-Романовской. Сам Джигарханян после всех разбирательств с бывшей женой отказывается общаться с журналистами.
Доверенное лицо Виталины Элина Мазур, в отличие от оппозиции, воздерживается от всяческих комментариев. Как оказалось, она больше не является юридическим представителем экс-супруги Джигарханяна, хотя и не прерывает с ней дружеские отношения.
«Я сложила с себя эти полномочия после того, как в суд были поданы иски. Дело в том, что здесь я не могу помогать Виталине, у нее для этого есть юристы. Сейчас таким юристом числится Лариса Анатольевна Широкова. Она полностью ведет дела Виталины. Однако, когда я позвонила Ларисе Анатольевне, она сказала, что ничего не знает о нынешней ситуации и лишь начинает разбираться в имеющейся информации»
, - заявила Мазур.
По мнению Элины, скандальная история вскоре должна закончиться, причем их безоговорочной победой. Однако адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов намерен до конца бороться за финансовое благополучие Армена Борисовича.
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