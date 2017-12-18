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Александр Петров испачкал Урганту кухню

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18 декабря 2017
Любимый актер портала Кино-Театр.ру Александр Петров стал гостем Ивана Урганта в передаче «Смак». Хотя Петров редко откровенничает с журналистами, в эфире программы он рассказал о сложностях актерской профессии и о своей волшебной чуйке на наиболее удачные фильмы.

Александр Петров испачкал Урганту кухню

Петров раскрыл секрет, с помощью которого преодолевает профессиональные трудности.

«Однажды мы снимали картину в тайге, в совершенно жутких условиях. Было холодно, промозгло. Мы мало спали, но результат получился отличным. Знаешь, я еще в ГИТИСе понял, что являюсь странным человеком. Для меня чем тяжелее условия работы, тем лучше», - рассказал артист.

Александр также подчеркнул, что еще на этапе прочтения сценария чувствует, насколько хорошей получится картина. Именно поэтому ему удается выбирать лишь яркие образы, запоминающиеся зрителю. По мнению актера, среди фильмов с его участием нет откровенно плохих ролей.

Наконец Петров рассказал о своих кумирах, из образов которых черпает вдохновение.

«Моими любимыми актерами являются Роберт де Ниро, Леонардо ДиКаприо и Сергей Бодров-младший. Люблю практически все фильмы с их участием, что-то беру на заметку, использую в работе», - признался актер.
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Александр Петров испачкал Урганту кухню фотографии
Александр Петров испачкал Урганту кухню фотографии
Александр Петров испачкал Урганту кухню фотографии
Александр Петров испачкал Урганту кухню фотографии
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