Милла Йовович рассказала, как пыталась уберечь дочь от актерской карьеры

Голливудская актриса Милла Йовович
всегда славилась своей открытостью. Вот и на этот раз Милла была предельно откровенна в беседе с журналом ELLE
. В интервью актриса рассказала, как серия фильмов «Обитель зла»
повлияла на жизнь ее семьи.
Первым делом Йовович рассказала, как попала в проект «Обитель зла»
и встретилась с будущим мужем, режиссером Полом Андерсоном
.
«Это было забавное совпадение. В то время я с моим младшим братом была сумасшедшей фанаткой компьютерной игры Resident Evil и каждый раз ловила себя на мысли: «Это же отличный сюжет! Почему бы не снять подобный фильм?» Я даже обсуждала такую возможность со своим менеджером. И что вы думаете? Буквально через месяц продюсеры позвали меня на встречу по этому проекту! Тогда я впервые увидела Пола. Специально для меня сценаристы придумали нового персонажа. Признаться честно, я даже не думала, что проект окажется настолько популярным. Я лишь хотела, чтобы мой брат получил удовольствие от того, что его сестра снимается в крутом фильме. А получается, что на сегодняшний день я единственная актриса, которая играет главную роль в кинопроекте из шести частей»
, - поделилась Милла.
Старшая дочь актрисы Эвер снялась вместе с мамой в «Последней главе»
. Милла рассказала, как пыталась уберечь ее от актерской карьеры.
«Эвер интересуется съемками с пяти лет. В Лос-Анджелесе у нее была подруга, которая постоянно ходила на всевозможные кастинги, и моя дочь не хотела отставать. Но когда она попросила у меня разрешения пойти на первое прослушивание, я сделала все, чтобы ее от этого удержать. Мы договорились, что, если она будет много читать и хорошо учиться, я дам свое согласие. Когда Эве исполнилось семь, я смягчилась и отвела ее на детские актерские курсы. Там она по-настоящему расцвела! Я увидела, как моя дочь, оказывается, талантлива. Когда семилетний ребенок чем-то искренне увлечен, любой родитель готов сделать все, чтобы помочь ему развить свои способности. Когда я показала Полу записанный на видео отрывок из спектакля с Эве, он сам пригласил ее на прослушивания для съемок в «Последней главе». Я очень волновалась, что для ребенка это будет большой стресс и колоссальное напряжение; сомневалась, что это хорошая идея — начинать работать на съемочной площадке в таком юном возрасте. Но я по-настоящему горжусь тем, как смело и уверенно она держалась на той встрече с продюсерами фильма! Она так свободно и органично выглядит в кадре, в этой детской непосредственности и простоте сила ее таланта. Эве очень понравилось сниматься, и она сказала, что хотела бы стать актрисой, когда вырастет. Если ее курсы не будут мешать учебе в школе, мы с мужем не станем возражать против ее увлечения»
, - поделилась Йовович.
Также в интервью актриса рассказала о своих страхах.
«Я боюсь нетерпимости. Я думаю, что неспособность человека принимать людей, которые чем-то отличаются от него самого, — самая страшная черта характера. А еще — неумение видеть собственные ошибки и нежелание других работать над собой. Это очень меня пугает»
, - призналась она.
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