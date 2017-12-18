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Милла Йовович рассказала, как пыталась уберечь дочь от актерской карьеры

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18 декабря 2017
Голливудская актриса Милла Йовович всегда славилась своей открытостью. Вот и на этот раз Милла была предельно откровенна в беседе с журналом ELLE. В интервью актриса рассказала, как серия фильмов «Обитель зла» повлияла на жизнь ее семьи.

Милла Йовович рассказала, как пыталась уберечь дочь от актерской карьеры


Первым делом Йовович рассказала, как попала в проект «Обитель зла» и встретилась с будущим мужем, режиссером Полом Андерсоном.

«Это было забавное совпадение. В то время я с моим младшим братом была сумасшедшей фанаткой компьютерной игры Resident Evil и каждый раз ловила себя на мысли: «Это же отличный сюжет! Почему бы не снять подобный фильм?» Я даже обсуждала такую возможность со своим менеджером. И что вы думаете? Буквально через месяц продюсеры позвали меня на встречу по этому проекту! Тогда я впервые увидела Пола. Специально для меня сценаристы придумали нового персонажа. Признаться честно, я даже не думала, что проект окажется настолько популярным. Я лишь хотела, чтобы мой брат получил удовольствие от того, что его сестра снимается в крутом фильме. А получается, что на сегодняшний день я единственная актриса, которая играет главную роль в кинопроекте из шести частей», - поделилась Милла.

Милла Йовович рассказала, как пыталась уберечь дочь от актерской карьеры

Старшая дочь актрисы Эвер снялась вместе с мамой в «Последней главе». Милла рассказала, как пыталась уберечь ее от актерской карьеры.

«Эвер интересуется съемками с пяти лет. В Лос-Анджелесе у нее была подруга, которая постоянно ходила на всевозможные кастинги, и моя дочь не хотела отставать. Но когда она попросила у меня разрешения пойти на первое прослушивание, я сделала все, чтобы ее от этого удержать. Мы договорились, что, если она будет много читать и хорошо учиться, я дам свое согласие. Когда Эве исполнилось семь, я смягчилась и отвела ее на детские актерские курсы. Там она по-настоящему расцвела! Я увидела, как моя дочь, оказывается, талантлива. Когда семилетний ребенок чем-то искренне увлечен, любой родитель готов сделать все, чтобы помочь ему развить свои способности. Когда я показала Полу записанный на видео отрывок из спектакля с Эве, он сам пригласил ее на прослушивания для съемок в «Последней главе». Я очень волновалась, что для ребенка это будет большой стресс и колоссальное напряжение; сомневалась, что это хорошая идея — начинать работать на съемочной площадке в таком юном возрасте. Но я по-настоящему горжусь тем, как смело и уверенно она держалась на той встрече с продюсерами фильма! Она так свободно и органично выглядит в кадре, в этой детской непосредственности и простоте сила ее таланта. Эве очень понравилось сниматься, и она сказала, что хотела бы стать актрисой, когда вырастет. Если ее курсы не будут мешать учебе в школе, мы с мужем не станем возражать против ее увлечения», - поделилась Йовович.

Также в интервью актриса рассказала о своих страхах.

«Я боюсь нетерпимости. Я думаю, что неспособность человека принимать людей, которые чем-то отличаются от него самого, — самая страшная черта характера. А еще — неумение видеть собственные ошибки и нежелание других работать над собой. Это очень меня пугает», - призналась она.
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Милла Йовович рассказала, как пыталась уберечь дочь от актерской карьеры фотографии
Милла Йовович рассказала, как пыталась уберечь дочь от актерской карьеры фотографии
Милла Йовович рассказала, как пыталась уберечь дочь от актерской карьеры фотографии
Милла Йовович рассказала, как пыталась уберечь дочь от актерской карьеры фотографии
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