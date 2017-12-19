Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Куриленко, Рената Литвинова и фантастический Киркоров

9 декабря в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера нового эпизода перезапущенных Джей Джей Абрамсом «Звездных войн» - «Последние Джедаи»
. По красной дорожке зала Shrine Auditorium прошли Дэйзи Ридли
, Гвендолин Кристи
, Люпита Нионго
, Адам Драйвер
, София Вергара
и Джо Манганьелло
, Лора Дерн
, Элайджа Вуд
, Бенисио Дель Торо
, Донал Глисон
, Зак Брафф
и другие.
На европейской премьере фильма, которая состоялась 12 декабря в Лондоне, было поскромнее. Ну разве что помимо исполнителей главных и второстепенных ролей в фильме премьеру посетили принцы Уильям и Гарри.
Раз уж мы заговорили о Лондоне, то стоит упомянуть премию британского независимого кино British Independent Film Awards, которая состоялась 10 декабря. Церемонию посетили Ольга Куриленко
, Кейт Мара
и Джейми Белл
, Натали Дормер
, Элисон Уильямс
, Рут Уилсон
и другие.
12 декабря в Москве прошла церемония вручения премии Glamour Best of Beauty — 2017, на которой были названы победители среди косметических средств, выбранные экспертами, редакторами и читателями журнала Glamour. Гостями меропрятия стали Елена Летучая
, Наталья Ионова
, Елена Подкаминская
, Ингрид Олеринская
, Наталья Бардо
и другие.
13 декабря в ЦУМе прошла вечеринка в честь открытия трех корнеров Dior: мужского Dior Homme, женского корнера обуви и аксессуаров, а также детского Baby Dior. Отпраздновать это событие пришли Полина Гагарина, Светлана Устинова
, Рената Литвинова
, опять Наталья Бардо
и другие.
16 декабря в кинотеатре «Формула кино» в Центральном Детском Магазине состоялась премьера продолжения самого успешного российского анимационного цикла – мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта»
. Сводить детей на премьеру решили Анатолий Белый
с женой Инессой Москвичёвой, Наталия Лесниковская
с детьми, Анна Чурина
с дочерью и другие.
И на десерт: незабываемые образы Филиппа Бедросовича Киркорова
, в которых он предстал перед зрителями московского Кремля на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии, которая состоялась 13 декабря.
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