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Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Куриленко, Рената Литвинова и фантастический Киркоров

19 декабря
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19 декабря 2017
9 декабря в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера нового эпизода перезапущенных Джей Джей Абрамсом «Звездных войн» - «Последние Джедаи». По красной дорожке зала Shrine Auditorium прошли Дэйзи Ридли, Гвендолин Кристи, Люпита Нионго, Адам Драйвер, София Вергара и Джо Манганьелло, Лора Дерн, Элайджа Вуд, Бенисио Дель Торо, Донал Глисон, Зак Брафф и другие.

Элайджа Вуд

Гвендолин Кристи

София Вергара и Джо Манганьелло

Люпита Нионго с братом

Дейзи Ридли

Адам Драйвер

Лора Дерн

Закк Брафф и Дональд Фейзон

На европейской премьере фильма, которая состоялась 12 декабря в Лондоне, было поскромнее. Ну разве что помимо исполнителей главных и второстепенных ролей в фильме премьеру посетили принцы Уильям и Гарри.

Дэйзи Ридли и Марк Хэмилл

Лора Дерн

Дэйзи Ридли

Высочества

Гвендолин Кристи

Бенисио Дель Торо

Дэнни Де Вито

Раз уж мы заговорили о Лондоне, то стоит упомянуть премию британского независимого кино British Independent Film Awards, которая состоялась 10 декабря. Церемонию посетили Ольга Куриленко, Кейт Мара и Джейми Белл, Натали Дормер, Элисон Уильямс, Рут Уилсон и другие.

Ольга Куриленко

Ванесса Редгрейв с дочерью Джоэли Ричардсон

Гэри Олдмэн с женой

Джейми Белл и Кейт Мара

Джоан Фрогатт

Рут Уилсон

Элисон Уильямс

Хейли Этвелл

12 декабря в Москве прошла церемония вручения премии Glamour Best of Beauty — 2017, на которой были названы победители среди косметических средств, выбранные экспертами, редакторами и читателями журнала Glamour. Гостями меропрятия стали Елена Летучая, Наталья Ионова, Елена Подкаминская, Ингрид Олеринская, Наталья Бардо и другие.

Елена Летучая

Ингрид Олеринская

Наталья Ионова

Елена Подкаминская

Наталья Бардо

Марина Ким

13 декабря в ЦУМе прошла вечеринка в честь открытия трех корнеров Dior: мужского Dior Homme, женского корнера обуви и аксессуаров, а также детского Baby Dior. Отпраздновать это событие пришли Полина Гагарина, Светлана Устинова, Рената Литвинова, опять Наталья Бардо и другие.

Алина и Константин Крюковы

Полина Гагарина

Рената Литвинова

Светлана Устинова

16 декабря в кинотеатре «Формула кино» в Центральном Детском Магазине состоялась премьера продолжения самого успешного российского анимационного цикла – мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта». Сводить детей на премьеру решили Анатолий Белый с женой Инессой Москвичёвой, Наталия Лесниковская с детьми, Анна Чурина с дочерью и другие.

Анатолий Белый с женой

Анна Чурина

Наталия Лесниковская

И на десерт: незабываемые образы Филиппа Бедросовича Киркорова, в которых он предстал перед зрителями московского Кремля на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии, которая состоялась 13 декабря.

Блеск и нищета красных дорожек: Ольга Куриленко, Рената Литвинова и фантастический Киркоров

Филипп Киркоров
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