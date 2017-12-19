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«Телевидение стало отхожим местом»: Леонид Ярмольник объяснил, что не так с отечественным телевидением

19 декабря
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19 декабря 2017
Леонид Ярмольник в последнее время крайне редко радует нас появлением на телевидении. Недавно в интервью екатеринбургским журналистам артист объяснил, что избегает появления на телевидении по больше части из-за низкого уровня качества современных телепередач.

«Телевидение стало отхожим местом»: Леонид Ярмольник объяснил, что не так с отечественным телевидением

«Я вообще сейчас стал меньше появляться на телевидении, в том числе - на ток-шоу. Просто не могу в них участвовать. Изменился язык, изменилась мораль, теперь она не соответствует моим убеждениям. Ценз того, что можно, а что нельзя, упал ниже плинтуса. Сейчас показывают, кто с кем живет, кто у кого что украл… Для меня это не интересно, поэтому я иду на телевидение только в том случае, если понимаю, что принесу реальную пользу. В целом же телевидение стало отхожим местом, в которое приходят, чтобы рылом посветить. Я так не хочу», – заявил Ярмольник.
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«Телевидение стало отхожим местом»: Леонид Ярмольник объяснил, что не так с отечественным телевидением фотографии
«Телевидение стало отхожим местом»: Леонид Ярмольник объяснил, что не так с отечественным телевидением фотографии
«Телевидение стало отхожим местом»: Леонид Ярмольник объяснил, что не так с отечественным телевидением фотографии
«Телевидение стало отхожим местом»: Леонид Ярмольник объяснил, что не так с отечественным телевидением фотографии
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обсуждение >>
№ 10
Tedium Vitae   19.12.2017 - 15:22
и это говорит бывший ведущий в 90-х шоу "L-club"... вообще он лютый приспособленец, но роли, которые он сыграл в советский период очень яркие! читать далее>>
№ 9
ВалентинаА   19.12.2017 - 13:24
Ещё в этом отхожем месте Рекламой всё прерывают, ну и зачем делать хорошие сериалы и фильмы если их всё равно прервут каким нибудь простатитом или кровавым плевком парадонтакса. Вот и получается что либо... читать далее>>
№ 8
мария барвиста (киев)   19.12.2017 - 12:08
Странное замечание от человека, рассказывающего об ужасах, происходивших с неграми на западе Украины в недавнем советском прошлом. "Работник культуры" сам участвовал в процессе обескультуривания... читать далее>>
№ 7
Падпараджа (Москва)   19.12.2017 - 11:33
Нечего на зеркало пенять, как говорится... Спохватился персонаж, который в своё время подталкивал как телевидение, так и всю культуру к этому днищу. Прими за это хотя бы часть ответственности... читать далее>>
№ 6
Сеня на сене (Самара)   19.12.2017 - 11:22
Ну, так, и отечественное кино точно такое же отхожее место. читать далее>>
Всего сообщений: 10
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