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Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Иван Ургант и Зоя Бербер

19 декабря
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19 декабря 2017
Вместе с неизбежным приходом зимы в российский прокат вышла очередная часть хвойной франшизы Тимура Бекмамбетова - новогодний фильм «Ёлки новые».

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Иван Ургант и Зоя Бербер

По заведенному уже обычаю, география новых «Ёлок» растянута между разными концами нашей необъятной Родины. А сюжет рассказан в пяти новеллах: «Погорельцы» - новелла с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым; «Мама» - с Екатериной Климовой, Андреем Бурковским и Сергеем Пускепалисом; «Беременная Снегурочка» - с Юлией Александровой и Таисией Вилковой; «Врач» - с Антоном Богдановым, Валентиной Мазуниной, и Анфисой Черных и «Сосны» - с Дмитрием Нагиевым, Даниилом Вахрушевым и Еленой Яковлевой.

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Иван Ургант и Зоя Бербер

Анфиса Черных

Андрей Першин и Иван Ургант

Тимур Бекмамбетов, Юлия Александрова и Андрей Першин

Антон Богданов

Таисия Вилкова

Юлия Александрова

Валентина Мазунина

Среди прошедшихся по красной дорожке гостей премьеры было на удивление мало исполнителей главных ролей. Ургант на это раз развлекал публику без поддержки Светлакова. Фильм зрителям представили креативный продюсер Андрей Першин (он же Жора Крыжовников) и Тимур Бекмамбетов. Посмотреть фильм пришли Филипп Бедросович и его ордена, Алексей Учитель, Зоя Бербер, Мария Порошина, Иева Андреевайте, Эвелина Блюджинс и другие.

Филипп Киркоров

Его Величество

Эвелина Блёданс

Зоя Бербер

Ирина Рахманова

Анатолий Руденко

Петр Романов

Иева Андреевайте и Тимур Соловьев

Алина Алексеева

«Ёлки новые» в прокате с 21 декабря 2017 года.
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