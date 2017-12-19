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Людмила Хитяева рассказала, из-за чего разрушились три ее брака

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19 декабря 2017
Новой гостьей передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым стала звезда фильма «Тихий Дон» актриса Людмила Хитяева. Актриса рассказала о встрече с Аристотелем Онассисом, о трех неудачных браках и об ошибке, о которой сожалеет до сих пор.

Людмила Хитяева рассказала, из-за чего разрушились три ее брака

«С первым мужем я рассталась из-за сплетен. Я наслушалась всякого, разум затуманился, но я не верила ему, хоть он и пытался оправдаться. Лишь через некоторое время я поняла, что он был не виноват. Помню: когда мы разводились, он пришел в загс ужасно похудевший. У меня был ком в горле», - рассказала актриса о своем первом муже, Александре Белокринкине.

Вторым супругом актрисы стал знаменитый хирург Борис Якобсон, который долгое время добивался расположения Людмилы. Якобсон попал в совершенно водевильную ситуацию - Людмила вернулась из командировки на сутки раньше положенного срока.

Людмила Хитяева рассказала, из-за чего разрушились три ее брака

«Как-то раз я приехала с гастролей раньше времени и увидела, как он сидел рядом с женщиной и пил коньяк. Наутро мы серьезно поговорили. Я сказала, что могла бы простить ему даже измену. Меня возмутило, что он привел женщину именно в семейный дом», — призналась Хитяева. На момент этого разоблачения актриса была беременна от Якобсона, но в каком-то деструктивном порыве Людмила сделала аборт, о чем до сих пор жалеет: «Я не могу этот грех замолить, страдаю от этого до сих пор».

С третьим мужем Хитяева прожила 20 лет, после чего они расстались, оставшись добрыми друзьями. Детей в браке не было, потому что после аборта актриса больше не могла иметь детей. Это и стало причиной развода.

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Людмила Хитяева рассказала, из-за чего разрушились три ее брака фотографии
Людмила Хитяева рассказала, из-за чего разрушились три ее брака фотографии
Людмила Хитяева рассказала, из-за чего разрушились три ее брака фотографии
Людмила Хитяева рассказала, из-за чего разрушились три ее брака фотографии
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