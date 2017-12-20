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«Она знала»: Мэрил Стрип подверглась публичной травле из-за Харви Вайнштейна

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20 декабря 2017
Голливудская актриса Мерил Стрип выступила автором идеи надеть черные наряды на предстоящий "Золотой глобус" в качестве протеста против харассмента. Этот проект поддержали многие актрисы, но и без критики не обошлось. Роуз Макгоуэн на днях нелестно высказалась в адрес Мерил и назвала "лицемерием" ее инициативу.

«Она знала»: Мэрил Стрип подверглась публичной травле из-за Харви Вайнштейна

По словам актрисы, Стрип работала над проектами Харви Вайнштейна и молчала о сексуальных домогательствах этой "чудовищной свиньи". Мерил Стрип в свете всей шумихи поспешила оправдаться, и написала актрисе большое письмо на Huffington Post.

«Я молчала не специально. Я не знала. Я не одобряю насилие. Я не знала. Я не хочу, чтобы молодые девушки подвергались насилию. Харви Вайнштейну нужны были мы, потому что наше с ним общение купило ему доверие и возможность соблазнять девушек», - призналась актриса в обращении к МакГоуэн.

Однако восстановить испорченную репутацию одним письмом Мерил не удалось. Сегодня на улицах Лос-Анджелеса появились протестные плакаты с изображением Мэрил Стрип в компании Харви Вайнштейна. На лице Стрип «клеймо»: «Она знала».

«Она знала»: Мэрил Стрип подверглась публичной травле из-за Харви Вайнштейна

Авторы критических картин так же, как и Роуз МакГоуэн, обвиняют Мерил в том, что она знала о преступлениях Вайнштейна по отношению к актрисам, но молчала.

Постеры разместили неподалеку от дома Стрип в Пасадене, пригороде Лос-Анджелеса, а также возле студии 20th Century Fox.
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«Она знала»: Мэрил Стрип подверглась публичной травле из-за Харви Вайнштейна фотографии
«Она знала»: Мэрил Стрип подверглась публичной травле из-за Харви Вайнштейна фотографии
«Она знала»: Мэрил Стрип подверглась публичной травле из-за Харви Вайнштейна фотографии
«Она знала»: Мэрил Стрип подверглась публичной травле из-за Харви Вайнштейна фотографии
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