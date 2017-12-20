Селену Гомес обвиняют в смерти 15-летней девочки

Джон Хернон, отец девушки, которая совершила самоубийство, нашел причину семейной трагедии в телесериале «13 причин почему»
. Прежде всего, он обвинил в доведении его дочери до суицида исполнительного продюсера сериала - актрису Селену Гомес
. И призвал закрыть сериал, узнав, что одним сезоном история не ограничится.
По словам Хернона, 15-летняя Белла покончила с собой после «марафонного» просмотра первого сезона шоу в апреле этого года. Первый сезон был снят по одноименному роману Джея Эшера. Речь в сериале идет о школьнице Ханне Бейкер, покончившей жизнь самоубийством. После смерти ее одноклассник обнаруживает кассеты, на которых девушка объясняет причины своего решения и просит передать кассеты всем 13 виновникам ее суицида. Некоторые зрители увидели в сериале не столько историю о том, как снежный ком неприятностей, свалившихся на эмоционально беззащитного подростка, может стать причиной трагедии, которую можно было бы предотвратить. Сколько романтизацию и оправдание суицида.
«Помните, что есть подростки, которые проходят через темные времена, и это могут быть ваши друзья, ваши сестры. Селена Гомес и Netflix должны понять, что не все могут это понять. Некоторые люди, которые борются с депрессией, могут посмотреть это в неудачное время, и этот сериал может стать триггером»
, - заявил отец.
Также он отметил, что собирается судиться со студией, которая тем временем объявила, что завершила съемки второго сезона.
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