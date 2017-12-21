Виталина Цымбалюк-Романовская могла вводить Джигарханяну психотропные препараты

Семейный скандал актера и режиссера Армена Джигарханяна
и Виталины Цымбалюк-Романовской все не утихает. Каждый день всплывают новые факты. На этот раз в квартире Виталины нашли ампулы с опасными лекарствами, которые актеру категорически нельзя было принимать.
Экспертам предстоит проверить одежду Джигарханяна на следы психотропных веществ. Это связано с подозрениями адвоката актера Евгения Парфенова в том, что Цымбалюк-Романовская могла колоть его подопечному препараты для подавления воли.
В качестве доказательства этой версии Парфёнов рассказал, что в апреле 2015 года Виталина, не будучи еще законной супругой Армена Борисовича, сняла со счёта актёра 200 тысяч долларов в его присутствии.
«Пока Джигарханян фотографировался с сотрудниками, Виталина оформляла за него все документы. Возникает вопрос: почему Армен Борисович шёл у неё на поводу?»
— сказал адвокат.
Ранее такие же подозрения высказывали сотрудники московского драматического театра. Они утверждают, что бывшая жена пичкала артиста подозрительными таблетками, подсыпая их в чай.
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