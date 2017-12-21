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Виталина Цымбалюк-Романовская могла вводить Джигарханяну психотропные препараты

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21 декабря 2017
Семейный скандал актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской все не утихает. Каждый день всплывают новые факты. На этот раз в квартире Виталины нашли ампулы с опасными лекарствами, которые актеру категорически нельзя было принимать.

Виталина Цымбалюк-Романовская могла вводить Джигарханяну психотропные препараты

Экспертам предстоит проверить одежду Джигарханяна на следы психотропных веществ. Это связано с подозрениями адвоката актера Евгения Парфенова в том, что Цымбалюк-Романовская могла колоть его подопечному препараты для подавления воли.

В качестве доказательства этой версии Парфёнов рассказал, что в апреле 2015 года Виталина, не будучи еще законной супругой Армена Борисовича, сняла со счёта актёра 200 тысяч долларов в его присутствии.

«Пока Джигарханян фотографировался с сотрудниками, Виталина оформляла за него все документы. Возникает вопрос: почему Армен Борисович шёл у неё на поводу?» — сказал адвокат.

Ранее такие же подозрения высказывали сотрудники московского драматического театра. Они утверждают, что бывшая жена пичкала артиста подозрительными таблетками, подсыпая их в чай.
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Виталина Цымбалюк-Романовская могла вводить Джигарханяну психотропные препараты фотографии
Виталина Цымбалюк-Романовская могла вводить Джигарханяну психотропные препараты фотографии
Виталина Цымбалюк-Романовская могла вводить Джигарханяну психотропные препараты фотографии
Виталина Цымбалюк-Романовская могла вводить Джигарханяну психотропные препараты фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Алексий   23.12.2017 - 12:34
... По-вашему, у Татьяны Власовой к Армену Борисовичу тоже никакой любви не было, раз за всё время совместной жизни не нарожала ему "кучу деток"... А лет они прожили вместе намного больше, чем... читать далее>>
№ 3
Римма Марковна (Алма-Ата)   23.12.2017 - 10:26
Да зачем старику деньги? Пускай Виталина пользуется...., все же 16 лет вместе были. Не мало. Да и сам он ей все отписал. читать далее>>
№ 2
Тянучка (Воронеж)   23.12.2017 - 10:04
Хитрая и наглая хохлушка. Если бы у неё была любовь, то за 16 лет она нарожала бы Джигарханяну кучу деток. Ау неё был только меркантильный интерес. читать далее>>
№ 1
Ниак (Москва)   21.12.2017 - 15:43
Виталина она же воровка на доверии она же маня аблигация обворовала старика и думает что все сойдёт ей с рук читать далее>>
Всего сообщений: 4
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