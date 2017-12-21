«Около двух суток провел в коме»: Александр Михайлов рассказал о смертоносной роли

Актер театра и кино Александр Михайлов
стал гостем программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека». Артист поделился с ведущим самым сокровенным: рассказал о своих романах, детях и потерях. Поведал Александр и о том, как он чудом избежал смерти.
Александр Михайлов полюбился зрителям после фильмов «Любовь и голуби»
, «Мужики!»
, «Очарованный странник»
. Однако сам актер мечтал провести свою жизнь в море.
«Моя профессия актера немножко женская, истеричная. Самые прекрасные годы были связаны с морем, как можно забыть эту красоту?»
- поделился Михайлов.
В первый раз актеру довелось жениться еще в студенчестве, а его первый тесть был адмиралом флота. Именно тогда он оказался на распутье, но все-таки выбрал актерскую профессию.
«Я окончил театральный институт во Владивостоке. Моим другом стал Олег Янковский, я завидовал ему белой завистью - когда он возвращался со съемок и рассказывал о том, что видел, что было»
, - рассказала Александр.
Александр и Вера Михайловы дружили с другой актерской четой - Владимиром
и Оксаной Васильевыми. Но в 1993 году произошла трагедия - Владимир скончался от инсульта. Гибель друга сплотила вдову и Михайлова.
Актер часто просил Оксану приглядывать за своей мамой, когда уезжал на гастроли. В итоге мать артиста решила поженить сына и Оксану Васильеву.
«Я очень переживал по этому поводу, мама сразу приняла Оксану. Я часто уезжал на гастроли, Васильева навещала маму в ее однокомнатной квартире на севере Москвы. Готовила, ухаживала, в общем, была с ней до конца»
, - отметил Михайлов.
Михайлов также поделился еще одним ярким воспоминанием. Как-то он играл роль Ивана Грозного в спектакле, в названии которого упоминалось слово «смерть». Из-за странного предчувствия Михайлов попросил руководство театра убрать жуткое слово из названия, однако коллеги отказали народному артисту. По стечению странных обстоятельств, когда артист ехал на машине на спектакль, ему стало плохо. Последствия оказались ужасными.
«Из меня горлом вышло два литра крови, я потерял 32 килограмма. Около двух суток провел в коме. Видение тогда было у меня. Озеро, потрясающее, музыка, космос... Видел семь лодок, они шли ко мне. Это были не лица - это были лики. И один лик утонул»
, - вспоминает Александр.
Актер признался, что пытается поддерживать теплые отношения со своей большой семьей и старается собирать всех за одним столом по праздникам.
«Надо спешить делать добро»
, - заявил актер.
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