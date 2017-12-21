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Джентльмены предпочитают: Наталья Рудова возглавила список 100 самых сексуальных женщин страны

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21 декабря 2017
Читатели журнала Maxim девятый год подряд выбирают путем голосования 100 самых сексуальных женщин страны. Первое место в уходящем 2017 году отобрала у Веры Брежневой актриса Наталья Рудова. «А кто это?» В начале осени Наталью можно было увидеть в фильме «Любовь в городе ангелов». А в феврале 2018 года на Наталью можно будет посмотреть в комедии «Женщины против мужчин: Крымские каникулы». Кстати, добираться до первого места Наталье было недалеко - в прошлом году актриса заняла почетное 2-е место.

Наталья Рудова

В первую десятку попала также Юлия Снигирь - у нее 7 место.

Юлия Снигирь

Равшана Куркова взмыла с 43 на 13 место. Сразу за ней с 24 на 14 место переместилась звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер.

Зоя Бербер

Невероятно, но Настя Задорожная до сих пор волнует сердца мужчин, причем демонстрирует на этом поприще завидную стабильность, два года подряд занимая 17 место.

Настя Задорожная

Вот Аню Чиповскую и Кристину Асмус любят как-то не так пламенно - у них 20 и 21 места соответственно.

Кристина Асмус

Светлана Ходченкова поднялась с 45 на 38 место. Что-то подсказывает нам, что стимулом этого движения вверх послужил отчасти клип группировки «Ленинград» на песню «Экстаз», в котором Светлана просто невероятно хороша собой.

Светлана Ходченкова

Екатерина Климова рухнула с 11 на 40 место, Мария Кожевникова - с 71 на 93, Екатерина Варнава - с 53 на 70, а Елизавета Боярская с 23 на 53.

Екатерина Климова

А замыкает этот список певица Альбина Джанабаева, которой на протяжении последних четырех лет не удавалось покинуть последнюю десятку.
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