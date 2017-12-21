Джентльмены предпочитают: Наталья Рудова возглавила список 100 самых сексуальных женщин страны

Читатели журнала Maxim девятый год подряд выбирают путем голосования 100 самых сексуальных женщин страны.
Первое место в уходящем 2017 году отобрала у Веры Брежневой
актриса Наталья Рудова
.
«А кто это?»
В начале осени Наталью можно было увидеть в фильме «Любовь в городе ангелов»
. А в феврале 2018 года на Наталью можно будет посмотреть в комедии «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»
. Кстати, добираться до первого места Наталье было недалеко - в прошлом году актриса заняла почетное 2-е место.
В первую десятку попала также Юлия Снигирь
- у нее 7 место.
Равшана Куркова
взмыла с 43 на 13 место. Сразу за ней с 24 на 14 место переместилась звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер
.
Невероятно, но Настя Задорожная
до сих пор волнует сердца мужчин, причем демонстрирует на этом поприще завидную стабильность, два года подряд занимая 17 место.
Вот Аню Чиповскую
и Кристину Асмус
любят как-то не так пламенно - у них 20 и 21 места соответственно.
Светлана Ходченкова
поднялась с 45 на 38 место. Что-то подсказывает нам, что стимулом этого движения вверх послужил отчасти клип группировки «Ленинград» на песню «Экстаз», в котором Светлана просто невероятно хороша собой
.
Екатерина Климова
рухнула с 11 на 40 место, Мария Кожевникова
- с 71 на 93, Екатерина Варнава
- с 53 на 70, а Елизавета Боярская
с 23 на 53.
А замыкает этот список певица Альбина Джанабаева
, которой на протяжении последних четырех лет не удавалось покинуть последнюю десятку.
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