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Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Екатерина Вилкова и Надежда Михалкова

23 декабря
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23 декабря 2017
18 декабря на Новой сцене Большого театра состоялся второй концерт молодежной программы «Лица-2017». Среди гостей мероприятия были замечены Сергей Безруков с Анной Матисон, Ирина Безрукова, Екатерина Волкова, Ирина Пегова и другие поклонники прекрасного.

Сергей Безруков и Анна Матисон

Ирина Безрукова

Екатерина Волкова

Ирина Пегова и Вадим Верник

Яна Чурикова

19 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Ёлки новые» - перезапуска известной франшизы, за который отвечает режиссер фильмов «Горько!» и «Самый лучший день» Жора Крыжовников. По красной дорожке кинотеатра прошли исполнители главных ролей и гости показа: Филипп Киркоров, Зоя Бербер, Екатерина Климова, Иван Ургант, Анфиса Черных, Валентина Мазунина, Юлия Александрова и другие.

Филипп Киркоров

Жора Крыжовников и Иван Ургант

Зоя Бербер

Тимур Бекмамбетов, Юлия Александрова и Жора Крыжовников

Екатерина Климова

Анфиса Черных

Иева Андреевайте и Тимур Соловьев

Валентина Мазунина

Юлия Александрова

20 декабря дизайнер Яна Расковалова устроила коктейль для друзей, во время которого представила новую ювелирную коллекцию. На коктейле встретились Кандидат в Президенты, Светлана Бондарчук, Екатерина Вилкова, Анна Чурина и другие.

Ксения Собчак

Екатерина Вилкова

Екатерина Мцитуридзе

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Екатерина Вилкова и Надежда Михалкова

Светлана Бондарчук

Анна Чурина

21 декабря кинотеатр «Октябрь» вновь наполнился отечественными звездами, на этот раз под завязку. На премьеру спортивной драмы про звезд советского баскетбола «Движение вверх» собрались: половина августейшего семейства Никиты Михалкова (который выступил в качестве продюсера фильма), Марат Башаров, Владимир Машков, Любимый актер портала Кино-Театр.ру Александр Петров с зазнобой, Сергей Гармаш, Катерина Шпица и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Екатерина Вилкова и Надежда Михалкова

Юрий Николаев

Андрей Смоляков в шапке Нагиева.

Андрей Смоляков

Елена Панова

Прибалтийский штурм российского кино только набирает обороты. Литовский актер Джеймс Тратас, сыгравший одного из членов баскетбольной команды - будущий секс-символ российского кино по мнению главного редактора портала Кино-Театр.ру

Джеймс Тратас

Никита Михалков

Марат Башаров

В душе у Катерины Шпицы зима. Любимые золотые наряды уступили место черному цвету.

Катерина Шпица

Катерина Шпица

Татьяна Михалкова с годами все больше напоминает королеву-мать - ее так же безошибочно можно распознать издалека по силуэту и паре неизменных декоративных примет.

Татьяна Михалкова

Надежда Михалкова

Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Екатерина Вилкова и Надежда Михалкова
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