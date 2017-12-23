Блеск и нищета красных дорожек: Владимир Машков, Екатерина Вилкова и Надежда Михалкова

18 декабря на Новой сцене Большого театра состоялся второй концерт молодежной программы «Лица-2017». Среди гостей мероприятия были замечены Сергей Безруков
с Анной Матисон
, Ирина Безрукова
, Екатерина Волкова
, Ирина Пегова
и другие поклонники прекрасного.
19 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Ёлки новые»
- перезапуска известной франшизы, за который отвечает режиссер фильмов «Горько!»
и «Самый лучший день» Жора Крыжовников
. По красной дорожке кинотеатра прошли исполнители главных ролей и гости показа: Филипп Киркоров
, Зоя Бербер
, Екатерина Климова
, Иван Ургант
, Анфиса Черных
, Валентина Мазунина
, Юлия Александрова
и другие.
20 декабря дизайнер Яна Расковалова устроила коктейль для друзей, во время которого представила новую ювелирную коллекцию. На коктейле встретились Кандидат в Президенты
, Светлана Бондарчук
, Екатерина Вилкова
, Анна Чурина
и другие.
21 декабря кинотеатр «Октябрь» вновь наполнился отечественными звездами, на этот раз под завязку. На премьеру спортивной драмы про звезд советского баскетбола «Движение вверх»
собрались: половина августейшего семейства Никиты Михалкова
(который выступил в качестве продюсера фильма), Марат Башаров
, Владимир Машков
, Любимый актер портала Кино-Театр.ру Александр Петров
с зазнобой
, Сергей Гармаш
, Катерина Шпица
и многие другие.
Андрей Смоляков
в шапке Нагиева
.
Прибалтийский штурм российского кино только набирает обороты. Литовский актер Джеймс Тратас
, сыгравший одного из членов баскетбольной команды - будущий секс-символ российского кино по мнению главного редактора портала Кино-Театр.ру
В душе у Катерины Шпицы зима. Любимые золотые наряды уступили место черному цвету.
Татьяна Михалкова
с годами все больше напоминает королеву-мать - ее так же безошибочно можно распознать издалека по силуэту и паре неизменных декоративных примет.
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