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Елена Борщёва рассказала о причинах ухода из Comedy Woman

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24 декабря 2017
Следом за звездой «Comedy woman» Екатериной Скулкиной в гостях у Ольги Шелест на портале Mammy.tv побывала еще одна яркая героиня женского шоу – Елена Борщёва. В «Откровенном интервью о самом главном» актриса рассказала, почему покинула «Comedy», чем занимается сейчас, а также объяснила, что такое чувство юмора.

Елена Борщёва рассказала о причинах ухода из Comedy Woman

Начали с наболевшего. Шелест поспешила узнать у Борщёвой, в чем же причина ее ухода со сцены «Comedy woman».

«Я просто чувствовала, что мне тяжело даже просто туда приходить, не было желания вообще там быть. Это было через силу. Плюс - перед моим уходом съемок вообще не было: работы не было, заработков не было, зато запреты на участие в других мероприятиях были», - ответила Елена.

Однако комедиантка призналась, что со своими коллегами по шоу всегда пребывала в теплых отношениях.

«Девчонки хорошие, все уникальные, все интересные, со всеми были у меня какие-то откровения. Катя Скулкина, например, как ни странно, научила меня готовить борщ. Она мне дала свой рецепт борща, которым я пользуюсь до сих пор», - рассказала Борщёва.

Елена не цепляется за комические роли, иногда ей предлагают сыграть что-нибудь серьезное. Но она не исключает тот факт, что зритель захочет увидеть ее в привычном амплуа.

«Я всегда говорю: «ну, вы же понимаете, что от меня чуть-чуть «ха-ха» ждут?». Я могу стараться все серьезно делать, но все равно это моя натура. Я не могу не пошутить, когда нельзя не пошутить. Не могу сдержаться», - призналась актриса.

Сейчас Борщёва активно ведет вебинары «Могу стать мамой» и инстаграм-аккаунт «Будут дети», где помогает молодым семьям, которые долгое время не могут завести ребенка. Актриса популяризирует ЭКО и делится собственным опытом искусственного оплодотворения с подписчиками.

«На самом деле, многие задавали мне вопрос: Зачем, у тебя уже есть дочь? Но мне это странно, потому что я очень долго росла одна, и у меня младшая сестра появилась, когда мне было 13 лет. Мне было скучно и одиноко, я ждала братика или сестричку», - поделилась Елена.

Но на этом список ее проектов не заканчивается. Как известно, творческий путь Борщёвой начался в КВН. Дочь комедиантки пошла по ее стопам и играет в команде клуба под руководством мамы.

Елена Борщёва рассказала о причинах ухода из Comedy Woman

«У меня детская команда КВН, которой я занимаюсь. У меня Марта, старшая, попросилась играть в КВН. А почему бы и нет? Сейчас это тоже телевизионная история. Первый сезон прошел на телеканале «Карусель», сейчас второй сезон идет уже на «СТС». Мы съездили на фестиваль, и наша команда прошла в третий сезон. Я подумала, что я в этом разбираюсь, уж я-то прошла через это - через огонь и медные трубы», - рассказала Елена.

Также Борщёва заявила, что долгое время ведет мастер-классы «Как развить чувство юмора», где она помогает людям «настроиться на смешную волну». Шелест попросила ее объяснить, что же за зверь такой – «чувство юмора».

«Были проведены исследования врачами, потому что одни утверждают, что есть ген, который отвечает за чувство юмора, другие это опровергли. Чувство юмора зависит от среды обитания: где живет человек, с кем он общается. Если в семье у него шутят, то и он будет способен шутить и понимать шутки», - заявила Елена.

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Елена Борщёва рассказала о причинах ухода из Comedy Woman фотографии
Елена Борщёва рассказала о причинах ухода из Comedy Woman фотографии
Елена Борщёва рассказала о причинах ухода из Comedy Woman фотографии
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