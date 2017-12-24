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«Против всех»: Ксения Собчак обнародовала предвыборную программу

24 декабря
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24 декабря 2017
Протестующая теледива Ксения Собчак ясно дала понять, что в борьбе за пост президента России никому не уступит. Недавно она создала предвыборный сайт, но это был всего лишь первый шаг. После того, как на пресс-конференции Владимир Путин указал Ксении на отсутствие позитивной программы, она поспешила исправить эту оплошность. Теперь на сайте Собчак красуется суперпозитивная программа.

«Против всех»: Ксения Собчак обнародовала предвыборную программу

Она носит название «123 трудных шага» и состоит из четырех частей: «Внутренняя политика», «Внешняя политика», «Социальная политика» и «Развитие экономики».

Будущий президент считает, что страна должна перейти от «суперпрезидентской республики» к «полноформатной парламентской демократии», и настаивает на изменениях в Конституции.

Также Собчак собирается сократить траты на оборону, полицейские силы и государственный аппарат и направить сэкономленные средства на социальные нужды, реформирование пенсионной системы и, что самое главное, упразднение Министерства культуры.

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«Против всех»: Ксения Собчак обнародовала предвыборную программу фотографии
«Против всех»: Ксения Собчак обнародовала предвыборную программу фотографии
«Против всех»: Ксения Собчак обнародовала предвыборную программу фотографии
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