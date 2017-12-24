«Против всех»: Ксения Собчак обнародовала предвыборную программу

Она носит название «123 трудных шага» и состоит из четырех частей: «Внутренняя политика», «Внешняя политика», «Социальная политика» и «Развитие экономики».
Будущий президент считает, что страна должна перейти от «суперпрезидентской республики» к «полноформатной парламентской демократии», и настаивает на изменениях в Конституции.
Также Собчак собирается сократить траты на оборону, полицейские силы и государственный аппарат и направить сэкономленные средства на социальные нужды, реформирование пенсионной системы и, что самое главное, упразднение Министерства культуры.
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